مصرع عنصري أمن وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار وسط القاهرة

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وزارة الداخلية المصرية، بأن انفجارا وقع مساء اليوم الإثنين، بحي الأزهر وسط القاهرة، خلال ملاحقة أجهزة الأمن لعنصر إرهابي، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص هم الإرهابي ورجلا أمن، وإصابة 3 ضباط.

وقال بيان للوزارة، إنه “في إطار جهود أجهزة الأمن للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف نقطة أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة، الأسبوع الماضي، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب هذا الفعل الإجرامي عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر”

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