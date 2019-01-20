ألمانيا : انتخاب رئيس حكومة بافاريا رئيسا للحزب المسيحي الاجتماعي

هبة بريس ـ وكالات

تم انتخاب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الالمانية (جنوب)، رئيسا جديدا للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري خلفا لهورست زيهوفر، وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب أمس السبت.

ويشكل الحزب المسيحي البافاري مع حزب المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، الحزب المسيحي الديمقراطي، ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأعرب هورست زيهوفر، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية الاتحادي، ،خلال خطابه الذي ألقاه في المؤتمر بمناسبة تخليه عن منصب رئيس الحزب، عن اعتقاده بأن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي ، يتحمل جزءا من المسؤولية عن الكارثة الانتخابية التي مني بها الحزب البافاري في ميونخ.

وكان الحزب البافاري سجل في انتخابات برلمان ولاية بافاريا في أكتوبر الماضي أسوأ نتيجة له منذ عام 1950، إذ حصل على 2ر37 في المائة بتراجع نسبته 5ر10 في المائة ليفقد الأغلبية المطلقة في الولاية.

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