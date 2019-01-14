طريف .. صورة “بيضة” تحطم الرقم التاريخي على “إنستغرام”

هبة بريس - وكالات

تمكنت صورة بيضة من إزاحة عارضة الأزياء كايلي جينر من عرش “إنستغرام”، لتصبح صاحبة الرقم الأكبر بعدد حالات الإعجاب على موقع التواصل الاجتماعي.

وحققت الصورة التي نشرها حساب world_record_egg حتى كتابة هذه السطور أكثر من 27 مليون إعجاب Like، الأمر الذي جعلها تتفوق على الرقم المسجل لصالح جينر، البالغ 18 مليون، وتتعلق بولادة طفلتها ستورمي العام الماضي.

ومع الصورة، نشر الحساب: “دعونا نسجل رقما قياسيا جديدا لأكثر صورة تحقق إعجابا على إنستغرام، ونحطم رقم كايلي جينر البالغ 18 مليونا”.

جدير بالذكر أن الصور نشرت في الرابع من يناير الجاري بالحساب الذي يحظى بـ2.9 مليون متابع.

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