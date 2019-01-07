السيسي: الفتن لن تنتهي

هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الحفاظ على المحبة والتسامح والتأخي في بلاده، خلال افتتاحه لأكبر مسجد وكنيسة في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسي، أن الفتن لن تنتهي، ولكنه دعا المصريين إلى الوحدة في مواجهتها.

وقال السيسي في كلمة لدى افتتاحه لكاتدرائية “ميلاد المسيح” إن “هذه اللحظة مهمة في تاريخنا، نحن شيء واحد وسنبقى شيء واحد”.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي وجود شخصيات أجنبية رفيعة ومسؤولين يحيطون بالسيسي بينهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

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