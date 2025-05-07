فرق المعارضة تؤجل جمع التوقيعات على ملتمس الرقابة

هبة بريس – عيد اللطيف بركة

قررت فرق المعارضة في مجلس النواب تأجيل عملية جمع التوقيعات اللازمة على ملتمس الرقابة إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية إلى موريتانيا، والتي ستنطلق يوم غد الخميس.

ويأتي هذا التأجيل في وقت حساس، حيث يسعى أعضاء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، لكنهم اختاروا تأجيل التحرك إلى ما بعد انتهاء الزيارة الرسمية، وذلك وفقًا لما يتطلبه السياق السياسي والبرلماني.

ويُذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة عقد جلسة لمناقشة ملتمس الرقابة والتصويت عليه بعد مرور ثلاث أيام كاملة من تاريخ إيداع الملتمس، الأمر الذي يضع فرق المعارضة أمام تحدٍ إضافي في تنسيق المواقف وتوحيد الصفوف قبل اتخاذ الخطوات المقبلة.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من فرق المعارضة لتعبئة الدعم اللازم، في وقت يشهد فيه مجلس النواب حالة من الترقب لمجريات الأمور.