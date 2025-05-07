فرق المعارضة تؤجل جمع التوقيعات على ملتمس الرقابة
هبة بريس – عيد اللطيف بركة
قررت فرق المعارضة في مجلس النواب تأجيل عملية جمع التوقيعات اللازمة على ملتمس الرقابة إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية إلى موريتانيا، والتي ستنطلق يوم غد الخميس.
ويأتي هذا التأجيل في وقت حساس، حيث يسعى أعضاء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، لكنهم اختاروا تأجيل التحرك إلى ما بعد انتهاء الزيارة الرسمية، وذلك وفقًا لما يتطلبه السياق السياسي والبرلماني.
ويُذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة عقد جلسة لمناقشة ملتمس الرقابة والتصويت عليه بعد مرور ثلاث أيام كاملة من تاريخ إيداع الملتمس، الأمر الذي يضع فرق المعارضة أمام تحدٍ إضافي في تنسيق المواقف وتوحيد الصفوف قبل اتخاذ الخطوات المقبلة.
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من فرق المعارضة لتعبئة الدعم اللازم، في وقت يشهد فيه مجلس النواب حالة من الترقب لمجريات الأمور.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
22 تعليقات
التنسيق بين فرق المعارضة ضروري في هذه المرحلة
الخطوة المقبلة للمُعارضة ستكون حاسمة
رؤساء الفرق غاديين لموريتانيا وغادي يرجعو الأسبوع الجاي
التحركات غادي تبدا مباشرة من بعد الرجوع من الزيارة
الزيارة الرسمية جات فوسط النقاش السياسي
تم تأجيل جمع التوقيعات بسبب زيارة موريتانيا
الخطوة جاءت في سياق سياسي حساس
الزيارة الرسمية فرضت تأجيل التحرك البرلماني
كاين ترقب كبير فمجلس النواب بخصوص هاد الموضوع
المعارضة قررات تأجل الملتمس حتى يساليو الزيارة
يجب انتظار ثلاثة أيام بعد إيداع الملتمس قبل الجلسة
المرحلة القادمة ستشهد تعبئة كبيرة داخل المجلس
البرلمان يعيش حالة ترقب شديدة
خاص دعم كبير باش ينجح ملتمس الرقابة
التأجيل لا يعني التراجع عن الملتمس
زيارة رئيس المجلس عطلت مسار ملتمس الرقابة
المعارضة تترقب اللحظة المناسبة لتقديم الملتمس
المعارضة خاصها تنسق مزيان قبل ما دير أي خطوة
الجلسة ما يمكنش تدار حتى تدوز ثلاثة أيام من الإيداع
المعارضة كتسنى الفرصة المناسبة باش تدفع الملتمس
النظام الداخلي يفرض إجراءات دقيقة
التأجيل كيوري أن المعارضة كتحاول تحسب خطواتها