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توتر في دورة ماي بجماعة تيفلت بسبب احتجاج للمعارضة على جدول الأعمال

توتر في دورة ماي بجماعة تيفلت بسبب احتجاج للمعارضة على جدول الأعمال

7 مايو، 2025 - 3:52 مساءً
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هبة بريس – تيفلت

شهدت الدورة العادية لشهر ماي، التي انعقدت يوم الثلاثاء 7 ماي 2025 بمقر جماعة تيفلت، حالة من التوتر بعد دخول بعض أعضاء المعارضة إلى القاعة وهم يحملون لافتات ورقية تتضمن شعارات تعبّر عن رفضهم لما اعتبروه إقصاءً لمقترحاتهم من جدول الأعمال.

واعتبر أعضاء المعارضة أن عدداً من النقاط التي طالبوا بإدراجها تعكس تفاعلات الشارع المحلي ولقاءاتهم مع بعض فعاليات المجتمع المدني، معتبرين أن إغفالها لا ينسجم مع تطلعات الساكنة.

من جهته، عبّر رئيس المجلس الجماعي، عبد الصمد عرشان، عن استغرابه من هذا الأسلوب في التعبير، مؤكداً أن المجلس ظل منفتحاً على جميع المقترحات، شريطة احترام المساطر القانونية والنظام الداخلي.

وقد عرفت أشغال الدورة لحظات من الانسحاب والمقاطعة من طرف المعارضة، لا سيما عند مناقشة نقطة تتعلق بتفويت عقارين من ملك الدولة لإحداث مركب ثقافي وملعب رياضي، وهو ما حال دون استكمال بعض فقرات النقاش بشكل طبيعي.

وتأتي هذه الدورة في سياق دينامية تنموية متواصلة تعرفها مدينة تيفلت، حيث تم خلال السنوات الأخيرة إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية، من بينها تهيئة الفضاءات العمومية، تعزيز البنيات التحتية الطرقية، تطوير شبكة الإنارة العمومية، إلى جانب مشاريع اجتماعية وثقافية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أصبح مهرجان تيفلت السنوي يشكل محطة بارزة ضمن الأجندة الثقافية الوطنية، لما يشهده من تنوع في العروض الفنية والثقافية، واستقطابه لمشاركين من داخل المغرب وخارجه، مما ساهم في تعزيز إشعاع المدينة على المستويين الوطني والدولي.

7 مايو، 2025 - 3:52 مساءً
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