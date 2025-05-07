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فاس.. وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في فضيحة الرشوة بجماعة أولاد الطيب

فاس.. وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في فضيحة الرشوة بجماعة أولاد الطيب

7 مايو، 2025 - 1:48 مساءً
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هبة بريس- مكتب فاس

في تطور مثير صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بفتح تحقيق عاجل في ملف يُنذر بعواقب وخيمة، بعد اتهام رئيس جماعة أولاد الطيب، ” ع – ل – م ” ، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتقديم رشوة بقيمة 4 ملايين سنتيم لأحد المستشارين الجماعيين مقابل دعمه في التصويت على منصب الرئاسة.

الواقعة التي فجرها المستشار خلال انعقاد دورة ماي يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري، شهدت توتراً كبيراً حين عرض الشيك المثير للجدل أمام أنظار باشا الجماعة والحاضرين، مؤكدًا تورط الرئيس الحالي في عملية شراء أصوات، وهو ما وصفه العديدون بـ”زلزال سياسي محلي” يعيد للأذهان ملفات الفساد التي طالت الجماعة في عهد الرئيس السابق المعتقل، رشيد الفايق.

وبناءً على تقرير رسمي من الباشا، أعطى وكيل الملك تعليماته الفورية لعناصر المركز القضائي بفاس لفتح تحقيق دقيق يشمل المواجهة بين الأطراف، وجمع كل الأدلة والمعطيات المرتبطة بهذه التهم الثقيلة.

الشارع الفاسي يترقب المستجدات وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وطي صفحة التلاعب بالثقة الانتخابية.

7 مايو، 2025 - 1:48 مساءً
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‫14 تعليقات

  1. كيفاش يمكن لواحد يعرض رشوة بمليونات السنتيمات فواحدة من أبسط الدورات

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