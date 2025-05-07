فاس.. وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في فضيحة الرشوة بجماعة أولاد الطيب
هبة بريس- مكتب فاس
في تطور مثير صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بفتح تحقيق عاجل في ملف يُنذر بعواقب وخيمة، بعد اتهام رئيس جماعة أولاد الطيب، ” ع – ل – م ” ، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتقديم رشوة بقيمة 4 ملايين سنتيم لأحد المستشارين الجماعيين مقابل دعمه في التصويت على منصب الرئاسة.
الواقعة التي فجرها المستشار خلال انعقاد دورة ماي يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري، شهدت توتراً كبيراً حين عرض الشيك المثير للجدل أمام أنظار باشا الجماعة والحاضرين، مؤكدًا تورط الرئيس الحالي في عملية شراء أصوات، وهو ما وصفه العديدون بـ”زلزال سياسي محلي” يعيد للأذهان ملفات الفساد التي طالت الجماعة في عهد الرئيس السابق المعتقل، رشيد الفايق.
وبناءً على تقرير رسمي من الباشا، أعطى وكيل الملك تعليماته الفورية لعناصر المركز القضائي بفاس لفتح تحقيق دقيق يشمل المواجهة بين الأطراف، وجمع كل الأدلة والمعطيات المرتبطة بهذه التهم الثقيلة.
الشارع الفاسي يترقب المستجدات وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وطي صفحة التلاعب بالثقة الانتخابية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
كيفاش يمكن لواحد يعرض رشوة بمليونات السنتيمات فواحدة من أبسط الدورات
القضية هادي بغات تدخل دقة التحقيق في كل زاوية
كيخص كل واحد في منصب مسؤول يتحمل المسؤولية ديالو قدام الشعب
كان من المفروض أن تكون الأمور أكثر شفافية ونزاهة
الفساد داخل الجماعات المحلية كيأثر بشكل كبير على التنمية
المستشار لي عرض الشيك قام بشجاعة باش يوقف هاد الفساد
هذا الملف غادي يكون فيه عواقب وخيمة على السياسة المحلية
المسؤولين خصهم يتحاسبوا على هاد التلاعبات بالثقة الانتخابية
كيف يعقل أن المسؤولين في هاد المناصب يديرو هاد التصرفات
الرئيس الحالي شنو كان كيدير باش يوصل لهاد الفعل
هاد النوع من الفساد خسر صورة الجماعة فعيون المواطنين
الشارع الفاسي كيترقب هاد التحقيق باش يعرفوا شنو غادي يصير
خاص التحقيق يكون دقيق باش نعرفوا الحقيقة كاملة
واش فعلاً الرئيس ديال الجماعة قدر يعرض رشوة بهذا الحجم