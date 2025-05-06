طقس الثلاثاء.. جو حار نسبيا وأمطار محلية في الأقاليم الجنوبية
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالحنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.
ويتوقع أن تكون الأجواء أحيانا غائمة بالأطلس الكبير، مع احتمال نزول قطرات ورعد محلي بداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتكون كتل ضبابية محلية خلال، الليل والصباح، بالسهول الشمالية والوسطى وقرب السواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية، مع هبات رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و 18 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و 25 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 09 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض بجنوب الأقاليم الصحراوية وبعض الارتفاع في ما باقي مناطق البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
الجو غادي يبقى متقلب شوية ما بين الغيوم والحرارة والرياح
النهار غادي يسخن شوية فبعض المناطق لكن فالصحرا يمكن تنقص الحرارة
الضبابة غادي تكون فالصباح بكري خصوصا فالسواحل والسهول الشمالية
الرياح غادي تكون ناشطة شوية فبعض المناطق وخصوصا فالجنوب
الحرارة فالليل غادي تكون باردة بزاف فالجبال والريف
الجو سخون شوية فالجنوب الشرقي وداخل الصحرا هاد الأيام
البحر غادي يكون مزيان نسبيا ماشي هيجان بزاف
اللي خدامين ولا خارجين بكري ياخدو الحيطة خصوصا فالمرتفعات
اللي ناوي يسافر فالجنوب الشرقي يرد البال من الرياح والزوابع الرملية
الناس اللي ساكنين فالأطلس الكبير يردو البال راه ممكن تطيح شي قطرات مع الرعد