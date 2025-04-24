الوكيل العام يفتح تحقيقا في قضية تصوير محامي بمراكش

هبة بريس – الرباط

علمت الجريدة من مصادر موثوقة، أن الوكيل العام باستئنافية مراكش، أمر بفتح تحقيق بعد انتشار وتسريب فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محامي ينتمي لهيئة مراكش مكبل اليدين داخل سيارة الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش.

وحسب نفس المصادر، فقد تقدم مجموعة من زملاء المحامي الموقوف بشكاية للوكيل العام باستئنافية مراكش، من أجل فتح تحقيق في إفشاء السر المهني وتصوير فيديو بدون اذن صاحبه وهو في حالة سكر طافح.

وقد تم اعتقال المحامي يوم السبت المنصرم من طرف عناصر الأمن وهو في حالة سكر متقدم، ويظهر فيديو تم تسريبه منسوب للمتهم وهو يشتم الذات الإلهية، والملك ورجال الأمن.