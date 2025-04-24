الوكيل العام يفتح تحقيقا في قضية تصوير محامي بمراكش
هبة بريس – الرباط
علمت الجريدة من مصادر موثوقة، أن الوكيل العام باستئنافية مراكش، أمر بفتح تحقيق بعد انتشار وتسريب فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محامي ينتمي لهيئة مراكش مكبل اليدين داخل سيارة الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش.
وحسب نفس المصادر، فقد تقدم مجموعة من زملاء المحامي الموقوف بشكاية للوكيل العام باستئنافية مراكش، من أجل فتح تحقيق في إفشاء السر المهني وتصوير فيديو بدون اذن صاحبه وهو في حالة سكر طافح.
وقد تم اعتقال المحامي يوم السبت المنصرم من طرف عناصر الأمن وهو في حالة سكر متقدم، ويظهر فيديو تم تسريبه منسوب للمتهم وهو يشتم الذات الإلهية، والملك ورجال الأمن.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
الناس لي صوروه من غير إذنه، خصهم يتحاسبو على هاد الفعل.
الفيديو هاد سيرتو ضروري ينحط في الإطار القانوني، باش ما يتشوهش اسم مهنة المحاماة.
خاص المحكمة تتحقق مزيان فهاد القضية باش ما تكررش الحوادث بحال هادي.
هاد الفيديو لي تسرب بغاو يديرو ليه تحقيق، والله يعفو على الجميع.
كيفاش محامي كيوقع فهاد المواقف، وخصوصا في حالة سكر.
السلوك ديال المحامي هذا مكيشرفش، خاصو يعتذر للناس لي شافو الفيديو.
المحامي لي كان في حالة سكر، شي حاجة غريبة، ما كان خاصه يدير هاد الشي.
خاص رجال الأمن والمحاميين يحترمو الأدوار ديالهم وما يدخلو فهاد المشاكل.
وا الله يرزق هاد المحامي الفهم، ويفهم الخطأ ديالو.
اللي وقع مع المحامي لازم يكون درس للآخرين باش يحترمو القوانين.
من الطبيعي ان الناس فمراكش كانو متفاجئين من هاد التصرف.
سلوك المحامي هذا يضر بصورة المهنة بشكل كبير.
خاص المحامي يتحمل المسؤولية الكاملة على تصرفاته، وما يديرش زعما كاين شي مبرر.
القضاة والمحاميين خاصهم يكونو قدوة للمجتمع وماشي هكذا.
التحقيق فهاد القضية غادي يوضح كلشي، ونتمنى تكون العدالة هي الحكم.
كيفاش محامي كيوقع فخطأ بحال هادي، واش عندو شي تفسير؟
الفيديو فاجأ الجميع، وما كانش خاصو يتسجل فهاد الطريقة.