اللقاء الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية يعزز الاصطفاف حول الثوابت الوطنية

هبة بريس

نظم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعروف بـ”حزب النخلة”، يوم السبت 19 أبريل 2025، لقاءه الوطني بمدينة تيفلت، بحضور مؤسس الحزب السيد محمود عرشان، والأمين العام السيد عبد الصمد عرشان، وأعضاء المكتب السياسي، إلى جانب مناضلي الحزب وممثلين عن مختلف فروعه من جهات المملكة. وقد شكّل هذا الحدث محطة تنظيمية وسياسية بارزة، تتزامن مع الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

في كلمته الافتتاحية، دعا مؤسس الحزب محمود عرشان إلى ضرورة تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، مشدداً على أن الولاء الحقيقي يجب أن يكون للوطن، وأن الأحزاب مطالبة برؤية سياسية ناضجة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات.

هذا الطرح وجد صداه في مداخلة الأمين العام عبد الصمد عرشان، الذي لم يتردد في التأكيد على الدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به النخب السياسية في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، التي وصفها بأنها “محسومة ولا تقبل أي تشكيك”، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وخلال هذا اللقاء، تطرق الأمين العام إلى عدد من القضايا التنظيمية والسياسية التي تهم الحزب، مستعرضاً المسار النضالي الذي قطعه منذ تأسيسه سنة 1996 على يد محمود عرشان، بعد انشقاقه عن الحركة الوطنية الشعبية، حيث تمكن الحزب في أولى مشاركاته الانتخابية سنة 1997 من حصد 32 مقعداً برلمانياً، ثم واصل حضوره المتفاوت في الاستحقاقات اللاحقة، ليتراجع إلى مقعدين فقط سنة 2011، قبل أن يعزز موقعه مجدداً في انتخابات 2021 التي حصل فيها على خمسة مقاعد، محتلاً بذلك المرتبة التاسعة وطنياً.



الأمين العام لم يُخفِ اعتزازه بما وصل إليه الحزب رغم الإكراهات، منوهاً بتضحيات مناضليه في مختلف المراحل، وداعياً شبيبة الحزب وقطاعاته الموازية، خاصة قطاع الطفل والنساء، إلى الافتخار بالانتماء لهذا الإطار السياسي الذي يواصل أداءه بثبات ومسؤولية. كما شدد على أهمية العمل المشترك والتحضير الجاد للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن الحزب يملك من الكفاءات والطاقة التنظيمية ما يؤهله للعب أدوار أكبر مستقبلاً.

وقد عبر عدد كبير من الحاضرين عن فخرهم بالانتماء لحزب النخلة، معتبرين أن هذا اللقاء الوطني لم يكن فقط محطة تنظيمية، بل لحظة قوية لتجديد العهد وتعزيز الانخراط الجماعي في المشروع السياسي للحزب، القائم على خدمة الوطن والمواطن.