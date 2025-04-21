وجدة .. الكتابة الاقليمية لحزب الوردة تطرح مشاكل الإقليم لوالي الجهة

هبة بريس – أحمد المساعد

في إطار الدينامية المؤسساتية التي ينهجها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة وجدة أنكاد، عقدت الكتابة الإقليمية يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، لقاء عمل مع والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد بمقر الولاية، بهدف مناقشة سبل تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة بالإقليم.

وحسب بلاغ بها يتوفر موقع “هبة بريس” بنسخة منه، بأن الكتابة الإقليمية عبرت في مستهل اللقاء عن تقديرها للمجهودات المبذولة من طرف الوالي منذ تعيينه، مؤكدة انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى النهوض بالمدينة والجهة.

وتقدّمت الكتابة الإقليمية حسب البلاغ، خلال هذا اللقاء بملتمس تضمن مجموعة من المقترحات، أبرزها تعزيز البنية التحتية وصيانة الإنارة العمومية، لا سيما في الجماعات القروية، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل، خصوصًا لفائدة الشباب، إحداث وتطوير المساحات الخضراء، مع تأهيل حديقة ومتحف “لالة عائشة”، تنشيط الحقل الثقافي والرياضي عبر دعم المراكز وفتح دور الشباب وتعميم فضاءات اللعب، تطوير النقل الحضري وتحديث أسطوله، مع ضمان حقوق العمال والمرتفقين، تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة عبر تأهيل المستشفى الإقليمي الفارابي.

كما تم خلال اللقاء يضيف البلاغ ذاته، التطرق إلى عدد من الإكراهات، وعلى رأسها العنف المدرسي، والحكامة المحلية، مما استدعى التأكيد على ضرورة تقوية التواجد الأمني بالقرب من المؤسسات التعليمية.

وعبّر الوالي عن تفاعله الإيجابي، مقدماً برنامج “تدارك الخصاص” بميزانية تقدر بـ1.5 مليار درهم، والذي يهدف إلى تأهيل الإقليم وتوفير مناصب شغل وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، في أفق مواكبة مشاريع كبرى مثل “ميناء الناظور المتوسط”.

وفي ختام اللقاء، جددت الكتابة الإقليمية شكرها الوالي، مؤكدة استعدادها الكامل للانخراط البناء في كل ما من شأنه النهوض بالإقليم والجهة.