تفاصيل الحريق المهول الذي شب في المسبح البلدي بالناظور

شهد المسبح البلدي لمدينة الناضور، الكائن بساحة الشبيبة والرياضة، زوال يومه الأحد 20 أبريل 2025، اندلاع حريق على مستوى السقف، وذلك خلال أشغال التزفيت بغرض معالجة تسربات المياه، المندرجة ضمن مشروع إعادة تهيئة هذه المنشأة الرياضية.

وفور علمها بالحادث، تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية التابعة لمصالح الوقاية المدنية، بحضور السلطة المحلية وعناصر القوات العمومية، بحيث تم تطويق الحريق، وتأمين محيط المسبح، وإخلاء الساكنة المجاورة، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، دون تسجيل أية خسائر بشرية، في حين أسفر الحادث عن انهيار تام لسقف المسبح.

هذا، وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، كما جرى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الورش بعد السيطرة على الحريق.

ومن المرتقب أن تُستأنف الأشغال في أقرب الآجال من طرف شركة PETRADIB، والتي تتوفر على جميع الوثائق القانونية الضرورية، بما في ذلك شهادة التأمين، والتي تعمل تحت إشراف شركة العمران بصفتها صاحب المشروع المنتدب.شهد المسبح البلدي لمدينة الناضور، الكائن بساحة الشبيبة والرياضة، زوال يومه الأحد 20 أبريل 2025، اندلاع حريق على مستوى السقف، وذلك خلال أشغال التزفيت بغرض معالجة تسربات المياه، المندرجة ضمن مشروع إعادة تهيئة هذه المنشأة الرياضية.

وفور علمها بالحادث، تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية التابعة لمصالح الوقاية المدنية، بحضور السلطة المحلية وعناصر القوات العمومية، بحيث تم تطويق الحريق، وتأمين محيط المسبح، وإخلاء الساكنة المجاورة، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، دون تسجيل أية خسائر بشرية، في حين أسفر الحادث عن انهيار تام لسقف المسبح.

هذا، وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، كما جرى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الورش بعد السيطرة على الحريق.

ومن المرتقب أن تُستأنف الأشغال في أقرب الآجال من طرف شركة PETRADIB، والتي تتوفر على جميع الوثائق القانونية الضرورية، بما في ذلك شهادة التأمين، والتي تعمل تحت إشراف شركة العمران بصفتها صاحب المشروع المنتدب.