close button
حريق بورش المسبح البلدي بالناظور
حريق بورش المسبح البلدي بالناظور

تفاصيل الحريق المهول الذي شب في المسبح البلدي بالناظور

20 أبريل، 2025 - 6:09 مساءً
15

شهد المسبح البلدي لمدينة الناضور، الكائن بساحة الشبيبة والرياضة، زوال يومه الأحد 20 أبريل 2025، اندلاع حريق على مستوى السقف، وذلك خلال أشغال التزفيت بغرض معالجة تسربات المياه، المندرجة ضمن مشروع إعادة تهيئة هذه المنشأة الرياضية.

وفور علمها بالحادث، تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية التابعة لمصالح الوقاية المدنية، بحضور السلطة المحلية وعناصر القوات العمومية، بحيث تم تطويق الحريق، وتأمين محيط المسبح، وإخلاء الساكنة المجاورة، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، دون تسجيل أية خسائر بشرية، في حين أسفر الحادث عن انهيار تام لسقف المسبح.

هذا، وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، كما جرى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الورش بعد السيطرة على الحريق.

ومن المرتقب أن تُستأنف الأشغال في أقرب الآجال من طرف شركة PETRADIB، والتي تتوفر على جميع الوثائق القانونية الضرورية، بما في ذلك شهادة التأمين، والتي تعمل تحت إشراف شركة العمران بصفتها صاحب المشروع المنتدب.شهد المسبح البلدي لمدينة الناضور، الكائن بساحة الشبيبة والرياضة، زوال يومه الأحد 20 أبريل 2025، اندلاع حريق على مستوى السقف، وذلك خلال أشغال التزفيت بغرض معالجة تسربات المياه، المندرجة ضمن مشروع إعادة تهيئة هذه المنشأة الرياضية.

وفور علمها بالحادث، تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية التابعة لمصالح الوقاية المدنية، بحضور السلطة المحلية وعناصر القوات العمومية، بحيث تم تطويق الحريق، وتأمين محيط المسبح، وإخلاء الساكنة المجاورة، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، دون تسجيل أية خسائر بشرية، في حين أسفر الحادث عن انهيار تام لسقف المسبح.

هذا، وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، كما جرى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الورش بعد السيطرة على الحريق.

ومن المرتقب أن تُستأنف الأشغال في أقرب الآجال من طرف شركة PETRADIB، والتي تتوفر على جميع الوثائق القانونية الضرورية، بما في ذلك شهادة التأمين، والتي تعمل تحت إشراف شركة العمران بصفتها صاحب المشروع المنتدب.

20 أبريل، 2025 - 6:09 مساءً
15

مقالات ذات صلة

حالة الطقس

الطقس غدا الإثنين.. ضباب وسحب منخفضة وأجواء حارة نسبياً…

2025-04-20 / 20:25
إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”

إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”

2025-04-20 / 19:46
فاس

فاس.. أزيد من 800 مشارك في تظاهرة “اليوم المغربي…

2025-04-20 / 19:35
إيداع قاضية " سابقة " وزوجها السجن وهذا تاريخ محاكمتهما

إيداع قاضية ” سابقة ” وزوجها السجن وهذا تاريخ…

2025-04-20 / 19:04
صورة تعبيرية

الدار البيضاء.. تحقيق في وفاة طفلين رضيعين داخل حضانة…

2025-04-20 / 18:24
الفيدرالية المغربية للإعلام

الفيدرالية المغربية للإعلام تدعو إلى وضع قانون رادع في…

2025-04-20 / 17:43
عمالة الناظور

النار تلتهم حلم الناظور.. فتح تحقيق فوري لوقف استنزاف…

2025-04-20 / 16:18
جمعية "United Tamaghrabit"

جمعية “United Tamaghrabit”.. نموذج رائد في العمل الخيري والتنمية…

2025-04-20 / 14:45
صورة من الأرشيف

هل تخلت الدولة المغربية عن المعتمرين العالقين في السعودية؟

2025-04-20 / 14:29
سيارات الإسعاف

سابقة في المغرب.. سيارات الإسعاف الخاصة بأكادير تحتج ضد…

2025-04-20 / 13:24

‫15 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى