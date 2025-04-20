تفاصيل الحريق المهول الذي شب في المسبح البلدي بالناظور
شهد المسبح البلدي لمدينة الناضور، الكائن بساحة الشبيبة والرياضة، زوال يومه الأحد 20 أبريل 2025، اندلاع حريق على مستوى السقف، وذلك خلال أشغال التزفيت بغرض معالجة تسربات المياه، المندرجة ضمن مشروع إعادة تهيئة هذه المنشأة الرياضية.
وفور علمها بالحادث، تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية التابعة لمصالح الوقاية المدنية، بحضور السلطة المحلية وعناصر القوات العمومية، بحيث تم تطويق الحريق، وتأمين محيط المسبح، وإخلاء الساكنة المجاورة، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، دون تسجيل أية خسائر بشرية، في حين أسفر الحادث عن انهيار تام لسقف المسبح.
هذا، وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، كما جرى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الورش بعد السيطرة على الحريق.
ومن المرتقب أن تُستأنف الأشغال في أقرب الآجال من طرف شركة PETRADIB، والتي تتوفر على جميع الوثائق القانونية الضرورية، بما في ذلك شهادة التأمين، والتي تعمل تحت إشراف شركة العمران بصفتها صاحب المشروع المنتدب.شهد المسبح البلدي لمدينة الناضور، الكائن بساحة الشبيبة والرياضة، زوال يومه الأحد 20 أبريل 2025، اندلاع حريق على مستوى السقف، وذلك خلال أشغال التزفيت بغرض معالجة تسربات المياه، المندرجة ضمن مشروع إعادة تهيئة هذه المنشأة الرياضية.
وفور علمها بالحادث، تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية التابعة لمصالح الوقاية المدنية، بحضور السلطة المحلية وعناصر القوات العمومية، بحيث تم تطويق الحريق، وتأمين محيط المسبح، وإخلاء الساكنة المجاورة، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، دون تسجيل أية خسائر بشرية، في حين أسفر الحادث عن انهيار تام لسقف المسبح.
هذا، وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، كما جرى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الورش بعد السيطرة على الحريق.
ومن المرتقب أن تُستأنف الأشغال في أقرب الآجال من طرف شركة PETRADIB، والتي تتوفر على جميع الوثائق القانونية الضرورية، بما في ذلك شهادة التأمين، والتي تعمل تحت إشراف شركة العمران بصفتها صاحب المشروع المنتدب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
الملايير كتمشي فمشاريع ما كاتكملش وكتولي أطلال.
هادشي كيطرح تساؤلات على جودة الأشغال والتتبع.
كيفاش مسبح مازال ما تحل وتعرض لحريق؟ غريب بصح.
واش المشروع باقي ما تسالاش وبدات فيه الحرائق، شي حاجة ماشي هي هادي.
البنية التحتية فهاد المدينة خاصها مراقبة وشفافية.
الحمد لله ماكانوش ضحايا، ولكن خاص يتحملو المسؤولية.
الفساد والبريكولاج فالمشاريع العمومية ولى عادي بزاف.
هدا عبرة لأي مشروع كيتبنى بلا رقابة ومعايير.
فين هي الجهات المسؤولة؟ ولا المشاريع كيتخلاو عليها بعد التدشين.
الله يحفظ هاد المدينة من الاستهتار وسوء التدبير.
خاص تحقيق جدي، ماشي غير بلاغ وسكات.
الناس كانت كاتسنى تفتتح المسبح، جابو ليهم الحريق.
الناظور تستاهل مشاريع حقيقية ماشي ديكور وصافي.
الناس بغاو خدمات ماشي مشاريع كتتحرق قبل ما تتحل.
فين هي المحاسبة؟ ولا اللي كيساهم فالتخريب ما كيتحاسبش.