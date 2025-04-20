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حالة الطقس
حالة الطقس

الطقس غدا الإثنين.. ضباب وسحب منخفضة وأجواء حارة نسبياً في بعض المناطق

20 أبريل، 2025 - 8:25 مساءً
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالريف وأقصى الشمال الغربي للمملكة، مع سماء قليلة إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع طقس حار نسبيا بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستهب الرياح قوية بالسواحل الوسطى وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والريف والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وما بين 11 و 17 درجة بسوس، وأقصى الجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض بالجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية، وستعرف ارتفاعا في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين كاب سبارتيل والمحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ومحليا قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب تعفراني وطانطان.

20 أبريل، 2025 - 8:25 مساءً
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