عاجل بابن أحمد.. اكتشاف عظام بشرية داخل مرحاض مسجد(صورة)

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لمفوضة الشرطة لمدينة ابن أحمد التابعة لولاية أمن سطات، فتحت تحقيقاتها مساء اليوم الأحد للوقوف على ملابسات وظروف العثور على عظام بشرية تتكون من قفص صدري دون الرأس والأطراف السفلية، داخل مرحاض بالمسجد الأعظم بمدينة ابن أحمد ضمن حادث استنفر له المصالح الأمنية بالمدينة.

الحادث عجل بانتقال عناصر الشرطة العلمية وممثلين عن المكتب الصحي البلدي إلى عين المكان للاشراف على جمع بقايا العظام مجهولة هوية صاحبها، ونقلها إلى مستودع الأموات، حيث من المحتمل أن يتم اخضاع عينات منها للتحاليل المخبرية بمدينة البيضاء بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة هوية صاحبها.