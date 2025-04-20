عاجل بابن أحمد.. اكتشاف عظام بشرية داخل مرحاض مسجد(صورة)
محمد منفلوطي_هبة بريس
كشفت مصادر هبة بريس أن مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لمفوضة الشرطة لمدينة ابن أحمد التابعة لولاية أمن سطات، فتحت تحقيقاتها مساء اليوم الأحد للوقوف على ملابسات وظروف العثور على عظام بشرية تتكون من قفص صدري دون الرأس والأطراف السفلية، داخل مرحاض بالمسجد الأعظم بمدينة ابن أحمد ضمن حادث استنفر له المصالح الأمنية بالمدينة.
الحادث عجل بانتقال عناصر الشرطة العلمية وممثلين عن المكتب الصحي البلدي إلى عين المكان للاشراف على جمع بقايا العظام مجهولة هوية صاحبها، ونقلها إلى مستودع الأموات، حيث من المحتمل أن يتم اخضاع عينات منها للتحاليل المخبرية بمدينة البيضاء بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة هوية صاحبها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
واش هادشي غي فابن أحمد ولا باقي المدن حتى هما كيعرفو حالات بحال هادي؟
تحقيقات الشرطة هي اللي غادي تورينا الحقيقة، خاصنا نثقو فخدمتهم
ممكن تكون جريمة قديمة وبقات مطمورة تما، والصدفة خرجاتها للضوء
خاص يكونو الكاميرات فالأماكن الحساسة، باش يتسجلو بحال هاد الأمور
راه ما بقا أمان حتى فبيوت الله، الله يلطف بينا
كيفاش توصلات العظام لمرحاض ديال الجامع، واش شي جريمة ولا حاجة أخرى؟
خاص الأمن يدير خدمتو مزياااان، راه هادشي ماشي ساهل
آش دايرين ولاد الناس؟ واش رجعنا لعصور الظلام؟
الله يستر، شنو واقع فهاد البلاد حتى ولاو العظام كيتلقاو فالمساجد؟
الله يرحم هاد الإنسان اللي تلاقاو ليه بقايا العظام، ويصبر عائلتو إلا كانت باقية
كنصليو وكنطلبو الرحمة، ماشي نلقاو العظام حدا بلاصة السجود!
الله يحفظنا ويحفظ ولادنا من هاد الجرائم اللي ولات كتخلع