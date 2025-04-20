اتصالات المغرب تعلن عن مضاعفة صبيب الألياف البصرية دون زيادة في الأسعار

في خطوة تعدّ من أبرز التحسينات في خدمات الإنترنت بالمغرب، أعلنت شركة اتصالات المغرب عن مراجعة شاملة لعروض الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH)، تشمل تحسينات كبيرة على الصبيب، دون أي زيادة في الأسعار، وذلك ابتداءً من 20 أبريل 2025.

وسيشهد المشتركون، سواء الجدد أو الحاليين، مضاعفة سرعة الإنترنت بشكل أوتوماتيكي: فالعرض الذي كان يوفر 100 ميغابِت/ثانية سيرتفع إلى 200 ميغابِت/ثانية، بينما سيرتفع عرض 200 ميغابِت/ثانية إلى 1 جيغابِت/ثانية. وقد رُصد بالفعل بدء تنفيذ هذه التحديثات لدى بعض الزبناء خلال الأيام الأخيرة.

وتعتزم الشركة، بدءًا من 1 ماي 2025، إدخال تسعيرة جديدة على عروضها، حيث سيكون عرض 100 ميغابِت/ثانية متاحًا بـ400 درهم شهريًا، و200 ميغابِت/ثانية بـ500 درهم، بينما يُعرض 1 جيغابِت/ثانية مقابل 1000 درهم شهريًا. كما سيستفيد جميع الزبناء من مكالمات غير محدودة نحو الهواتف الثابتة الوطنية، إلى جانب رصيد مجاني من المكالمات نحو الهواتف المحمولة.

تأتي هذه التحركات في إطار سياسة تطويرية من اتصالات المغرب تستهدف تلبية الحاجيات المتنامية للمواطنين في مجال الاتصال عالي الجودة، خصوصًا مع تسارع الرقمنة ومتطلبات التعليم والعمل عن بُعد. ويبقى الترقب قائمًا لردود أفعال باقي الشركات الفاعلة في المجال مثل إنوي وأورنج المغرب.