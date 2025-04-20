close button
اتصالات المغرب
اتصالات المغرب

اتصالات المغرب تعلن عن مضاعفة صبيب الألياف البصرية دون زيادة في الأسعار

20 أبريل، 2025 - 9:45 مساءً
2

في خطوة تعدّ من أبرز التحسينات في خدمات الإنترنت بالمغرب، أعلنت شركة اتصالات المغرب عن مراجعة شاملة لعروض الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH)، تشمل تحسينات كبيرة على الصبيب، دون أي زيادة في الأسعار، وذلك ابتداءً من 20 أبريل 2025.

وسيشهد المشتركون، سواء الجدد أو الحاليين، مضاعفة سرعة الإنترنت بشكل أوتوماتيكي: فالعرض الذي كان يوفر 100 ميغابِت/ثانية سيرتفع إلى 200 ميغابِت/ثانية، بينما سيرتفع عرض 200 ميغابِت/ثانية إلى 1 جيغابِت/ثانية. وقد رُصد بالفعل بدء تنفيذ هذه التحديثات لدى بعض الزبناء خلال الأيام الأخيرة.

وتعتزم الشركة، بدءًا من 1 ماي 2025، إدخال تسعيرة جديدة على عروضها، حيث سيكون عرض 100 ميغابِت/ثانية متاحًا بـ400 درهم شهريًا، و200 ميغابِت/ثانية بـ500 درهم، بينما يُعرض 1 جيغابِت/ثانية مقابل 1000 درهم شهريًا. كما سيستفيد جميع الزبناء من مكالمات غير محدودة نحو الهواتف الثابتة الوطنية، إلى جانب رصيد مجاني من المكالمات نحو الهواتف المحمولة.

تأتي هذه التحركات في إطار سياسة تطويرية من اتصالات المغرب تستهدف تلبية الحاجيات المتنامية للمواطنين في مجال الاتصال عالي الجودة، خصوصًا مع تسارع الرقمنة ومتطلبات التعليم والعمل عن بُعد. ويبقى الترقب قائمًا لردود أفعال باقي الشركات الفاعلة في المجال مثل إنوي وأورنج المغرب.

20 أبريل، 2025 - 9:45 مساءً
2

مقالات ذات صلة

مراكش.. المغاربة اليهود يحتفلون بعيد "ميمونة" في أجواء روحانية وتراث مغربي أصيل(صورة)

مراكش.. المغاربة اليهود يحتفلون بعيد “ميمونة” في أجواء روحانية…

2025-04-20 / 23:50
اليونسكو.. اختتام بالصويرة لبرنامج تكوين 430 صانعا تقليديا في مجال الألبسة التقليدية

اليونسكو.. اختتام بالصويرة لبرنامج تكوين 430 صانعا تقليديا في…

2025-04-20 / 23:24
قانون رقم 507.. بين الحقيقة القانونية وتضليل مواقع التواصل الاجتماعي

قانون رقم 507.. بين الحقيقة القانونية وتضليل مواقع التواصل…

2025-04-20 / 23:08
الصيد البحري

برنامج جديد لدعم تعاونيات الصيد البحري بسواحل جهات المملكة

2025-04-20 / 22:37
الصحراء المغربية على أبواب الحسم ومقترح المملكة يعزل البوليساريو

الصحراء المغربية على أبواب الحسم ومقترح المملكة يعزل البوليساريو

2025-04-20 / 22:00
قطاع "الطاكسيات" بالمغرب

قطاع “الطاكسيات” بالمغرب.. إصلاحات جذرية تُنهي زمن الفوضى

2025-04-20 / 21:28
ابن أحمد

عاجل بابن أحمد.. اكتشاف عظام بشرية داخل مرحاض مسجد(صورة)

2025-04-20 / 20:55
حالة الطقس

الطقس غدا الإثنين.. ضباب وسحب منخفضة وأجواء حارة نسبياً…

2025-04-20 / 20:25
إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”

إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”

2025-04-20 / 19:46
فاس

فاس.. أزيد من 800 مشارك في تظاهرة “اليوم المغربي…

2025-04-20 / 19:35

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى