بنكيران يرد على مطالب منع مؤتمر حزبه بسبب حضور “حماس” ويصفها بـ”قلة الحياء”
هبة بريس – الرباط
طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق مع الهيئات والأشخاص الذين طلبوا منع انعقاد مؤتمر الحزب بسبب استضافة أعضاء من حركة حماس. واصفًا ذلك بـ”الوقاحة وقلة الحياء”.
وقال بنكيران في كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة قبل المؤتمر الوطني التاسع المقرر عقده نهاية الأسبوع المقبل: “طلبت بعض الهيئات من وزير الداخلية منع المؤتمر بسبب استضافة حماس، ونتساءل أين وصلت قلة الحياء في هذا البلد؟”.
وأضاف بنكيران مطالبًا لفتيت بالتدخل: “نطالب وزير الداخلية بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص، لأن هذا الأمر فيه إجماع وطني من أجل القضية الفلسطينية التي تظل جزءًا من ضمير الأمة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
44 تعليقات
ومن السبب في تدمير غزة بتلك المسرحية أليس حماس. التي يتبرئ منهم الفليسطينيين.وتريد حضورهم ياقلة الحياء.
حماس تابعة لايران هي وحزب الله والحوتي
وكلهم اعداء وحدتنا الترابية…انتهى الكلام
فلسطين شيئ وحماس شيئ اخر …..
حماس ليست فلسطين
نحن كمغاربة مع القضية الفلسطينية.
لكن حماس منظمة إرهابية تسببت في كوارث للفلسطينيين وفي تدمير غزة وقتل سكانها
حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، من حق ابن كيران دعوة حماس الى مؤتمره، ويجب ان تكون لديه الجرأة يشترط على حماس الاعتراف بمغربية الصحراء
اللي طلب منع المؤتمر ماشي بالضرورة ضد فلسطين، ممكن عندهم دوافع أخرى.
القضية الفلسطينية فقلب كل مغربي، ولكن خاصها تبقى فوق الخلافات.
بنكيران كيدافع على موقفه، ولكن خاص شوية ديال التوازن.
اكبر منافق هو و حزبه وكل من يريد دغدغة مشاعر المواطنين يدخل القضية الفلسطينية مثل الجيران ولاغراض شخصية.هل حماس معنا في قضيتنا الوطنية قضية الصحراء المغربية طبعا لا لهذا يجب على الدولة أن تمنع هذا المؤتمر.
الله الوطن الملك عاشت المملكة المغربية الشريفه ولا عاش من خانها
اللي كيدافع على فلسطين خاصو يكون قدوة فالمبادئ.
ماشي أول مرة بنكيران يهاجم، وديما كيوجه الكلام بشكل مباشر.
الوزير لفتيت خاصو يكون محايد ويتعامل بالقانون مع جميع الأطراف.
السياسيين خاصهم يديرو خطاب جامع، ماشي يفرقو المغاربة.
النقاش على من حضر ما خاصوش يطغى على أهداف المؤتمر.
حماس قضية فلسطينية وكلنا معاهم، لكن السياسة خاصها تعقل.
البلاد فيها حرية التعبير، ولكن ماشي فوضى تنظيمية.
السياسة خاصها تخدم المصلحة العامة، ماشي التصعيد.
الجدل السياسي ما خاصوش يغطي على القيم الوطنية.
بنكيران يتفهم أن المغاربة
متعاطفين مع فلسطين..بروبكندا انتخابات
المؤتمرات السياسية خاصها تدور فجو ديمقراطي ومحترم.
نتمنى النقاش يبقى في إطار محترم وما يوصلش للتراشق
القضية الفلسطينية ليست هي حماس وأنتهى الكلام
الناس ماشي ضد فلسطين، ولكن كاين حساسية من بعض الضيوف.
استضافة حماس ماشي جريمة، لكن خاص احترام السيادة المغربية.
بنكيران ديما كيدفع بالنقاش للواجهة، ولكن واش هادشي مفيد؟
الناس باغين حلول للمشاكل ديالهم، ماشي الصراعات السياسية.
ولاكن ليس على حساب الصحراء المغربية
الهيئات اللي طلبات المنع، خاص توضيح الموقف ديالها للرأي العام.
كاين أولويات داخلية كثيرة، ما خاصناش نغرقو فالصراعات.
بنكيران دايمًا كيعرف كيفاش يخلق الجدل.
السياسيين خاصهم يناقشو بهدوء وبدون اتهامات شخصية.
القضية الفلسطينية كبيرة، ما خاصهاش تكون وسيلة للتصعيد الداخلي.
الحرية فالتنظيم ما خاصهاش تكون مرتبطة بالضيوف.
ننتظر من وزير الداخلية موقفًا واضحًا ومنصفًا.
القضية الفلسطينية توحد المغاربة، لا تفرقهم.
لا مبرر لمنع المؤتمر، إلا إذا كانت هناك أجندات خفية.
من يرفض دعم المقاومة، يرفض ضمير الأمة
قلة الحياء وهدم المسؤولية هي ان تتطرف لمشاكل الأخرين لكي تستغل ضعفهم لاغراض انتخابية. المغرب اولا تم ننضر كيف نساعد الأخرين.
استضافة حماس لا تستوجب المنع بل تستحق الدعم.
بنكيران يدافع عن مبدأ، وليس عن حزب فقط.
أين حرية التعبير والتنظيم في هذا البلد؟
القضية الفلسطينية قضية وطنية قبل أن تكون سياسية
من المعيب مهاجمة حزب بسبب استضافة حماس.
بنكيران محق، دعم فلسطين ليس جريمة بل واجب