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عبد الإله بنكيران
عبد الإله بنكيران

بنكيران يرد على مطالب منع مؤتمر حزبه بسبب حضور “حماس” ويصفها بـ”قلة الحياء”

20 أبريل، 2025 - 3:22 مساءً
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هبة بريس – الرباط

طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق مع الهيئات والأشخاص الذين طلبوا منع انعقاد مؤتمر الحزب بسبب استضافة أعضاء من حركة حماس. واصفًا ذلك بـ”الوقاحة وقلة الحياء”.

وقال بنكيران في كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة قبل المؤتمر الوطني التاسع المقرر عقده نهاية الأسبوع المقبل: “طلبت بعض الهيئات من وزير الداخلية منع المؤتمر بسبب استضافة حماس، ونتساءل أين وصلت قلة الحياء في هذا البلد؟”.

وأضاف بنكيران مطالبًا لفتيت بالتدخل: “نطالب وزير الداخلية بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص، لأن هذا الأمر فيه إجماع وطني من أجل القضية الفلسطينية التي تظل جزءًا من ضمير الأمة”.

20 أبريل، 2025 - 3:22 مساءً
44

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‫44 تعليقات

  1. ومن السبب في تدمير غزة بتلك المسرحية أليس حماس. التي يتبرئ منهم الفليسطينيين.وتريد حضورهم ياقلة الحياء.

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  2. حماس تابعة لايران هي وحزب الله والحوتي
    وكلهم اعداء وحدتنا الترابية…انتهى الكلام
    فلسطين شيئ وحماس شيئ اخر …..

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  4. نحن كمغاربة مع القضية الفلسطينية.
    لكن حماس منظمة إرهابية تسببت في كوارث للفلسطينيين وفي تدمير غزة وقتل سكانها

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  5. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، من حق ابن كيران دعوة حماس الى مؤتمره، ويجب ان تكون لديه الجرأة يشترط على حماس الاعتراف بمغربية الصحراء

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  9. اكبر منافق هو و حزبه وكل من يريد دغدغة مشاعر المواطنين يدخل القضية الفلسطينية مثل الجيران ولاغراض شخصية.هل حماس معنا في قضيتنا الوطنية قضية الصحراء المغربية طبعا لا لهذا يجب على الدولة أن تمنع هذا المؤتمر.
    الله الوطن الملك عاشت المملكة المغربية الشريفه ولا عاش من خانها

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  38. قلة الحياء وهدم المسؤولية هي ان تتطرف لمشاكل الأخرين لكي تستغل ضعفهم لاغراض انتخابية. المغرب اولا تم ننضر كيف نساعد الأخرين.

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