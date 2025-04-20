بنكيران يرد على مطالب منع مؤتمر حزبه بسبب حضور “حماس” ويصفها بـ”قلة الحياء”

هبة بريس – الرباط

طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق مع الهيئات والأشخاص الذين طلبوا منع انعقاد مؤتمر الحزب بسبب استضافة أعضاء من حركة حماس. واصفًا ذلك بـ”الوقاحة وقلة الحياء”.

وقال بنكيران في كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة قبل المؤتمر الوطني التاسع المقرر عقده نهاية الأسبوع المقبل: “طلبت بعض الهيئات من وزير الداخلية منع المؤتمر بسبب استضافة حماس، ونتساءل أين وصلت قلة الحياء في هذا البلد؟”.

وأضاف بنكيران مطالبًا لفتيت بالتدخل: “نطالب وزير الداخلية بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص، لأن هذا الأمر فيه إجماع وطني من أجل القضية الفلسطينية التي تظل جزءًا من ضمير الأمة”.