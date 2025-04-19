4 دول إفريقية تعرب عن رفضها للمناورات الفاضحة للأمانة التنفيذية لمجموعة (SADC)

هبة بريس – الرباط

بمبادرة من جنوب إفريقيا، قامت الأمانة التنفيذية لمجموعة SADC، بتوقيع “مذكرة تفاهم” مع الكيان الانفصالي المزعوم “البوليساريو” في 2 أبريل 2025، بمقر الأمانة في بوتسوانا، دون إبلاغ أو الحصول على موافقة مسبقة من الدول الأعضاء.

هذا التصرف غير الشرعي من قبل الأمانة التنفيذية أثار موجة من الاعتراضات الرسمية من عدة دول داخل المجموعة, حيث عبرت عدد من الدول الأعضاء عن غضبها ورفضها لهذا التوقيع غير المشروع، مشددة على أن الأمين التنفيذي لا يمثلها في هذا القرار.

و من بين هذه الدول، هناك حلفاء للمملكة المغربية داخل SADC ممن لا يعترفون بالكيان الانفصالي، وسبق أن افتتحوا قنصليات عامة لهم في مدينتي العيون أو الداخلة، مثل جزر القمر، إيسواتيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، ومالاوي.

وفي هذا الصدد, وجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالعالم العربي والجالية والفرنكوفونية والاندماج الإفريقي لجزر القمر مذكرة شفوية للأمانة التنفيذية للمجموعة مؤكدة على موقفها الثابت بخصوص مغربية الصحراء، كما جاء في البيان المشترك الموقع مع الوزير ناصر بوريطة خلال لقائهما بنيويورك على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت جزر القمر دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الحل الواقعي الوحيد لهذا النزاع.

وانضمت إيسواتيني إلى الدول الرافضة لتصرف الأمانة التنفيذية، عبر مذكرة شفوية من وزارة خارجيتها أكدت فيها دعمها الثابت لمخطط الحكم الذاتي المغربي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم لا تُعد اتفاقاً ملزماً.

وعبّرت وزارة خارجية زامبيا، من خلال مذكرة شفوية، عن رفضها الكامل والواضح لتصرفات الأمانة التنفيذية لـSADC.

وأكدت أن زامبيا تدعم بدون لبس خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد للنزاع, مشددة على أن مذكرة التفاهم لا تُعد ملزمة وزامبيا غير معنية بها قانونياً.