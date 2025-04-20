سابقة في المغرب.. سيارات الإسعاف الخاصة بأكادير تحتج ضد نظيرتها العمومية
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في حادثة غير مسبوقة أثارت استغراب العديد من المتابعين في المغرب، خرج عدد من أرباب سيارات الإسعاف الخاصة في وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للوقاية المدنية بأكادير بحر الأسبوع الجاري، مطالبين بمنع سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية من نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات العمومية.
وقد برر المحتجون هذه الخطوة بما اعتبروه “منافسة غير شريفة” لهم في مجال تقديم خدمات الإسعاف.
الاحتجاج الذي جرى في قلب مدينة أكادير، حيت يتواجد المقر التاريخي للوقاية المدنية، خلف صدمة في صفوف الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية التي عبرت عن رفضها التام لهذه الممارسة. واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن هذه الوقفة تشكل تهديداً للأمن الصحي للمواطنين، وتنتهك القيم الإنسانية والوطنية التي يجب أن تسود في حالات الطوارئ والكوارث.
وفي بيان رسمي صادر عنها، وصفت المنظمة الاحتجاج بـ “السابقة الخطيرة” التي تضع حياة المواطنين في خطر، وأضافت أن “المطالبة بمنع جهة عمومية، كالوقاية المدنية، من تقديم المساعدة للمصابين أمر غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين”.
ووفقاً للمنظمة، فإن سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية لا تسعى للربح المادي، بل تعمل وفقاً لواجب إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، في المقابل، قالت إن سيارات الإسعاف الخاصة تعمل ضمن إطار تجاري مشروع، لكن “الاستغلال غير المبرر لهذا النشاط للتأثير على تدخلات الجهات العمومية يشكل تهديداً حقيقياً للسلامة العامة”.
الهيئات الحقوقية لم تكتفِ بالتنديد، بل طالبت بفتح تحقيق قضائي شامل للكشف عن دوافع هذا التصعيد غير المبرر، محذرة من “خصخصة الأزمات الصحية” وتحويلها إلى نشاط تجاري يضع حياة المواطنين في مهب الريح بناءً على قدرتهم الشرائية.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة فتح تحقيق إداري شامل من قبل وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لتحديد المسؤوليات ومراجعة ضوابط وتنظيم قطاع سيارات الإسعاف الخاصة. وطالبت أيضاً بوضع قوانين صارمة لضبط وتنظيم هذا القطاع، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتاحة لجميع المواطنين، بعيداً عن الاعتبارات التجارية.
ختاماً، أكدت الهيئة أن الأولوية في هذا المجال يجب أن تكون لصالح المرفق العمومي باعتباره الضامن الوحيد للمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الربح لا يجب أن يكون هو الدافع في مجالات إنقاذ الأرواح.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
يجب منع سيارات الإسعاف الخصوصية و تكون شركات ماشي الفوضى. القطاع الخاص كيدخل ال في حالة استدعائه من طرف الشخص. الإسعاف العمومي حق لكل مواطن. يجب محاكمة من قام بهذا الاحتجاج
الصحة والإنسانية أهم من أي اختلافات بين القطاعين.
الاحتجاج فهاد الوقت حير الناس اللي كيتسناو المساعدة.
هاد الصراع كيبين ضعف التنسيق بين المؤسسات، وهادشي خطير.
الصحة ماشي مجال للزكوزة، خصنا نحترمو الناس لي فحاجة للخدمة ديالهم.
خاص الحكومة تشوف فهاد الموضوع بجدية و تدير حلول ناجعة.
خاص الإسعاف يكون موحد ومتكامل ما بين العمومي والخاص.
هاد الاحتجاج ما غاديش يحل المشاكل، خاصهم يتعاونو باش ينقذو الأرواح.
المواطن هو لي كيحس بالضرر فهاد الصراعات.
ماشي الوقت المناسب باش يتحاربوا، خاصهم يتعاونوا لإنقاذ الأرواح.
مؤسف أن سيارات الإسعاف خاصهم يحتجو ضد بعضهم.
لي خاصنا هو حلول عاجلة قبل ما يوقع شي كارثة.
الحكومة خاصها تدخل وتلقا الحلول المناسبة لهذا الموضوع
هاد النوع ديال المشاكل كيبين الفجوة بين القطاعين العمومي والخاص.
صراحة، كاين نقص في التنسيق بين القطاعين وهادشي كيزيد الطين بلة.
واخا الخدمات ديال الإسعاف خاصها تكون موحدة، هاد الصراع ماشي في صالح المواطن.
سيارات الإسعاف خاصها تكون في الخدمة ديال الناس ماشي فالصراعات.
الشعب هو لي كيخلص الثمن ديال الصراعات، الله يستر.
هذا مشكل عويص و الداخلية تركته في جميع المدن المغربية : سيارة نقل اموات العمومية ب 200 و 250 درهم، اما الخاص فهو يؤدي 4000 و5000 درهم، و بالنوبة، اتيت بسيارة جمعية تنموية من زاكورة، و لكن مول النوبة، صاحب السيارة الخاصة، قال لسائق سيارة الجمعية ان اخدت النوبة ديالي ( غادي نخرج مخك قدام هاد الناس) الرجل ترك المكان، و فرض على انا 5000 درهم ورجعت سيارة الجمعية العمومية خااااوية، من مراكش الي زاكورة،، نتمنى أن يوضع حد لهذه الممارسات المشينة، و هذ واقع عشته انا منذ 2006 اما الان سيصل الثمن 10000 درهم، هذا واقع مر
قمة الأنانية والفضاضة والجهل.يجب منع المحتجين من مزاولة المهنة