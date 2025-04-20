فاس.. أزيد من 800 مشارك في تظاهرة “اليوم المغربي للرياضيات”

التأم حوالي 800 شغوف بالرياضيات، السبت بفاس، بمناسبة نسخة سنة 2025 من “اليوم المغربي للرياضيات”، التي نظمتها الجامعة الأورومتوسطية بفاس.

وتوخت هذه التظاهرة، التي نُظمت بشراكة مع جمعية الرياضيات بالمغرب وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، تحت شعار “الرياضيات كمحرك للتنمية بالمغرب”، تقريب الرياضيات من الجمهور الواسع، لاسيما تلاميذ السلكين الإعدادي والثانوي.

وفي كلمة في افتتاح أشغال هذا اللقاء، أكد مستشار رئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس، توفيق الوزاني الشهدي، أن الهدف الرئيسي لهذا الحدث يتمثل في إثارة اهتمام الشباب بالرياضيات، مسلطا الضوء على المستوى الاستثنائي للمغاربة الذي أظهره المغاربة في هذا المجال على الصعيد الدولي.

وأكد السيد الوزاني أيضا على أهمية تعريف الأطفال بالرياضيات منذ سن مبكرة من خلال الألعاب، وبالتالي تمكينهم من رفع التحديات وتعزيز الشغف بهذه المادة، مضيفا أن الرياضيات تضطلع بدور هام في تطوير التكنولوجيات الحديثة، مما يقتضي تشجيع الشباب على اختيار العلوم الرياضية.

من جانبها، أوضحت شيماء لطفي، عن لجنة تنظيم هذا الحدث، أن الهدف من تنظيم اليوم المغربي للرياضيات هو “إثبات أن الرياضيات ليست مادة يصعب الولوج إليها وتظل حكرا على الأذكياء”، بل يمكن تعلمها ، مشيرة إلى أن خصوصية هذا الحدث تتمثل في اقتراح العديد من أوراش العمل والندوات والمسابقات لجميع الفئات العمرية.

وتميز هذا اللقاء بندوة افتتاحية للسيد عبد الحق الجاي، أستاذ وباحث بارز في الرياضيات التطبيقية، تقاسم خلالها مسيرته وكذا أعماله حول نظرية النظم، وقدم للمشاركين لمحة حول التطبيقات الملموسة للبحث العلمي.

وأبرز السيد الجاي المساهمة المتميزة للباحثين المغاربة في النظرية الخاصة بالأنظمة الموزعة، “وهي أنظمة معقدة لأنها تتطور في الزمان والمكان”، موضحا أن عدد أطاريح الدكتوراه التي تمت مناقشتها من قبل هؤلاء الباحثين، خلال الثلاثين سنة الماضية، بلغ أزيد من 450 أطروحة ، فيما تم نشر عشرات الإصدارات.

وأعقبت هذه الندوة الافتتاحية ورشة شاركت فيها شخصيات ملهمة تنتمي إلى العالم الأكاديمي والابتكار. وقد أثرى خبراء دوليون في الرياضيات الحدث بمحاضرات رفيعة المستوى، تقاسموا خلالها مساراتهم وتجاربهم وتصوراتهم بشأن دور الرياضيات في التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.

وتضمن برنامج “اليوم المغربي للرياضيات” أربعة محاور. ويتعلق الأمر ب “MathSprint وهي مسابقة في الرياضيات لتلاميذ السلكين الإعدادي والثانوي، تجرى على مرحلتين، ومسابقة “أفضل فيديو خاص بالرياضيات”، التي تروم تشجيع التلاميذ على استكشاف المفاهيم الرياضية وفهمها ونشرها من خلال مقاطع فيديو إبداعية تصل مدتها إلى 4 دقائق.

فضلا عن ذلك، قام الطلبة بتنشيط أروقة تفاعلية، من خلال اقتراح أنشطة ترفيهية وتربوية تسلط الضوء على مختلف التطبيقات الملموسة للرياضيات.

وتضم الجمعية المغربية للرياضيات، التي أسسها شباب مغاربة، سبق لهم المشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات، شبكة تمتد حاليا على أربع قارات، وتجمع طلبة وباحثين ومهنيين ينتمون لكبريات الجامعات العالمية.