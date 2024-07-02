طنجة..التحقيقات تكشف معطيات مثيرة حول قت..ل شخص ودفن جثته بحائط شقة لسنوات

هبة بريس – مكتب طنجة

معطيات مثيرة تلك التي كشفتها التحقيقات مع المتهمين في جريمة قتل رب أسرة ودفن جثته بحائط شقة تقع على مستوى مجمع الضحى بمنطقة طنجة البالية ، في جريمة هزت الرأي العام المحلي والوطني قبل أسابيع .

المعطيات المتوفرة أشارت إلى إعترافات الابن الأكبر للضحية ، الذي كشف عن خلاف بين الضحية و زوجته وابنائه بسبب ممارسته لأعمال الشعوذة ، حيث أخذ الخلاف منحى آخر انتهى بالتنعيف والاحتجاز لمنعه من ممارسة أعمال الشعوذة ، قبل أن ينتهي به الأمر مدفونا بحائط ومغطى بواسطة الجبص .

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في فاتح يونيو ، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص عثر على جثته مدفونة بجدار منزله بمنطقة طنجة البالية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى اكتشاف جثة الهالك بشكل عرضي أثناء مجريات البحث التمهيدي مع زوجته وأربع من أبنائه، الذين تم توقيفهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تحصيل شكوك قوية حول اختفاء الزوج في ظروف مشبوهة وبخلفيات إجرامية.

وقد مكنت الأبحاث المعمقة والخبرات التقنية المنجزة من التحقق من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، حيث تم العثور على جثته واستخراجها بعدما تم دفنها من طرف أفراد عائلته في جدار إسمنتي بمنزل يوجد بمنطقة طنجة البالية.

وقد تم إيداع جثة الهالك التي تعرضت للتحلل شبه الكامل بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة والكشف عن ملابساتها الحقيقية، بينما تم إخضاع زوجته وأبنائه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.