ملف طلبة الطب.. بايتاس: الحكومة ملتزمة بعرضها السابق

هبة بريس – الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول تطورات ملف طلبة الطب والصيدلة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “قبل أسابيع قدمت عرض الحكومة الذي يجيب على جميع النقاط المطروحة ويوضح كافة العناصر موضوع النقاش”.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تلتزم بما قدمته في الندوة الصحفية السابقة.

هذا وأعلن طلبة الطب والصيدلة مقاطعة كافة الامتحانات المنظمة بكلياتهم بمختلف مدن المملكة، ابتداء من الأسبوع المنصرم، قبل أن يختاروا التوجه لتنظيف الشواطئ والتبرع بالدم بدل قاعات الامتحانات.