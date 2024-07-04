تبادل العنف بالشارع العام يجر 3 أشخاص للاعتقال بسلا

هبة بريس

أحالت مصالح الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الأربعاء 3 يوليوز الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والسكر العلني البين.

وكانت مصالح الأمن الوطني بسلا قد توصلت بإشعار حول تبادل ثلاثة أشخاص للعنف بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح يومه الثلاثاء.