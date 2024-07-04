تفاصيل حصرية لغرق قارب على مثنه60 مرشحا للهجرة السرية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال الشاطئ، حررن اليوم الخميس مذكرة بحث في حق أحد المشتبه فيه بتعريض حياة حوالي 60 شخصا مرشحا للهجرة السرية للخطر، على متن قارب خشبي مهترئ حسب وصف مصادرنا، حيث كان في طريقه نحو أعماق البحر قبل أن تغمره المياه وتتسبب في مصرع حوالي ثلاثة أشخاص، فيما تمكن الباقي من السباحة للوصول إلى الشاطئ، حالات البعض منهم قدمت لها اسعافات أولية نظرا لما تعرضوا له من مضاعفات ناجمة عن محاولاتهم الوصول إلى بر الأمان بفعل قوة الأمواج الهائجة..

مصادرنا، أكدت أن قاربا خشبيا انطلق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من منطقة تابعة للنفوذ الترابي لمنطقة البئر الجديد وعلى متنه العشرات من المرشحين للهجرة السرية..

وما أن انطلق المركب الخشبي ليشق طريقه نحو أعماق البحر، حتى غمرت المياه جزءا منه، جعلت العديد من الضحايا يرتمون من بين أحضانه ليعانقوا الأمواج الهائجة في محاولة منهم للوصول إلى الشاطئ، حيث لقي ثلاثة أشخاص منهم مصرعهم، فيما نجا الباقي بأعجوبة، هذا في الوقت الذي لازال البحث جاريا عن طفل صغير مفقود حسب ما أكدته مصادرنا.

عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، سارعت إلى فتح تحقيق في الواقعة، حيث كشفت مصادرنا عن معطيات تفيد بالوصول إلى هوية أحد المشتبه فيه الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، فيما تجندت عناصر الوقاية المدنية لنقل الضحايا اتباعا لانقاذهم صوب المستشفى.