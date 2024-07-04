الحوار الاجتماعي.. بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف مستفيد من الزيادة في الأجور
هبة بريس
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.
وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.
14 تعليقات
المتقاعدون ليسوا مواطنين لا حق لهم في العيش وبالاحرى العيش الكريم حسبي الله ونعم الوكيل
ما يعانيه متقاعدو القطاع الخاص ( cnss ) من تدمر ونكران جميل من هاده الحكومة والحكومات السابقة يعلمه الله سبحانه و تعالى.
هاده الفيأة تموت في صمط ولا منقد إلا الله عز وجل.
عند الله تلتقي الخصوم
أين هو حق المتقاعدين في هذه الزيادات؟
أليسوا مواطنين تفانوا في خدمة هذا الوطن؟ اتقوا الله.
المتقاعدون مواطنوا الظل لا يراهم احد ؛ لا النقابات تكلمت ولا البرلمان ولا الحكومة ، فما ذنب هؤلاء الذين افنوا شبابهم في خدمة الصالح العام ، وخاصة منهم المساعدون الاداريون والتقنيون الذي احيلوا على التقاعد قبل فاتح يناير 2023.
اللهم بارك
مزيان هده اازيادة غير خاص تشمل جميع القطاعات
الزيادة غالاجور تعقبها الزيادة في المواد الغدائية..
اين المتقاعدين من هده الزيادة هل هم ليسو من هاد الوطن
انتظرو الزيادة في الأسعار
امركم غريب هذه الحكومة ترفع الأجور وترفع في الأسعار وكيف تعادلها يا مواطن مغربي ؟؟؟
الحكومة تريد إصلاح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية من أجل مصلحة المواطن عبر خطوات إيجابية استراتيجية جديدة تعود حتما بالنفع على المجتمع المغربي.
الحكومة دائما تسعى إلى تحقيق دينامية مستمرة والعمل بكل جهد وطاقة من أجل تحقيق الأهداف ومغرب أفضل بكثير من السابق باراك الله في هذه الحكومة نتمنى لها التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات.
وعن المتقاعدين اسي بايتاس. ليس من حقهم الاستفادة في الزيادة. ام تنتظرونهم ان تتوفاهم المنية. أضعف الإيمان تدعون انكم عرفتم بحكومة الدعم. دعموا المتقاعدين ولو لمرة واحدة ارتفاع الأسعار على الجميع…..
كل هذه المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل حماية المواطن المغربي البسيط الذي يتقاضى أجور لا تكفيه في الشهر لهذا فهي تقوم بكل جهد في تحسين مستوى المعيشي وخاصة الأوضاع التي يمر بها الوطن في الأسعار الملتهبة .