بعد مقال هبة بريس..إدارة ENCG بسطات تسارع للافراج عن نتائج طلبتها

هبة بريس_ مكتب سطات

قالت مصادرنا إن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، تفاعلت ايجابا مع مقال سابق لهبة بريس بعنوان ” الـENCG سطات…التلكؤ في الافراج عن النقط يُقلق طلبة التبادل الدراسي”، حيث سارعت إلى معالجة الوضع والافراج عن نتائج طلبتها خاصة ممن يرغبون في متابعة دراساتهم العليا خارج أرض الوطن.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا القرار خلف حالة من الارتياح بين صفوف الطلبة المعنيين وعائلاتهم وأسرهم، لاسيما وأنهم عانوا ألم الانتظار المشوب بالحذر والخطر من ضياع الفرص من بين أيادي أبنائهم، ممن يعوِّلون على الالتحاق بالمدارس العليا الأجنبية لاستكمال دراساتهم وتكوينهم الأكاديمي..

ويذكر، أن هبة بريس، كانت قد تلقت في وقت سابق سيلا من الاتصالات الهاتفية من طلبة وصفوا أنفسهم بالمتضررين من تأخر الاعلان عن النتائج المتعلقة بالأسدس السادس، إذ أن العشرات منهم خاصة ممن يودُّون الالتحاق بالمدارس العليا خارج أرض الوطن، قد استكملوا كافة العمليات المرتبطة بملفاتهم الإدارية المتعلقة بسفرهم، عدا بيانات النقط الخاصة بالمرحلة.

واستحسنت ذات المصادر، التفاعل الايجابي مع المقال من خلال الاعلان عن النتائج، لكن في المقابل طالبت إدارة المؤسسة بتمكين الطلبة من بيانات نقطهم وشهادات النجاح من أجل استيفاء ملفهم الإداري المرتبط بإجراءات الحصول على تأشيرة السفر نحو مؤسساتهم الجامعية خارج الوطن.