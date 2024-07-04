مراكش: تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المحلات التجارية

2024-07-04 / 13:06
0

 

قاد تنسيق امني بين فرقة مكافحة العصابات وأمن منطقة المحاميد التابعة للأمن الولائي لمراكش،  من تفكيك عصابة اجرامية، متخصصة في سرقة المحلات التجارية.

وتمكنت المصالح الامنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 4 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاث عناصر من افراد العصابة، كانت قد صدرت في حقهم مذكرة بحث وطني .

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة .

وكانت منطقة المحاميد قد شهدت عدد من عمليات السطو على محلات تجارية، مما عجل بالمصالح الامنية تتبع خيوط نشاط هذه العصابة وتوقيف جل عناصرها .

2024-07-04 / 13:06
0

مقالات ذات صلة

”المنصوري“ تتطلع للقضاء على ”دور الصفيح“ بالمغرب متم 2028

2024-07-04 / 12:25

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-07-04 / 09:08

تأجيل جديد في محاكمة مدير مستشفى إبن باجة ومن…

2024-07-04 / 00:11

وجدة .. جامعة ابن طفيل تنال المسابقة الوطنية النهائبة…

2024-07-03 / 23:53

الحليمي : تم تقسيم التراب الوطني إلى نحو 38…

2024-07-03 / 23:06

تازة ..الحبس النافذ والغرامة لرئيس جماعة باب مرزوقة السابق

2024-07-03 / 23:00

كلميم : اغتصاب سيدة مسنة ” 80 سنة ”…

2024-07-03 / 22:51

المغرب/الاتحاد الأوروبي .. التوقيع بالرباط على برنامج دعم التعليم…

2024-07-03 / 22:47

تيزنيت : اعتقال منظم مهرجان ثقافي ومتابعته ب ”…

2024-07-03 / 22:15

بحلول سنة 2025.. إعادة فتح كل مؤسسات دور الشباب…

2024-07-03 / 21:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى