مراكش: تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المحلات التجارية

قاد تنسيق امني بين فرقة مكافحة العصابات وأمن منطقة المحاميد التابعة للأمن الولائي لمراكش، من تفكيك عصابة اجرامية، متخصصة في سرقة المحلات التجارية.

وتمكنت المصالح الامنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 4 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاث عناصر من افراد العصابة، كانت قد صدرت في حقهم مذكرة بحث وطني .

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة .

وكانت منطقة المحاميد قد شهدت عدد من عمليات السطو على محلات تجارية، مما عجل بالمصالح الامنية تتبع خيوط نشاط هذه العصابة وتوقيف جل عناصرها .