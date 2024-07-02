بلغت 4500 حالة.. بنموسى: حالات الغش بامتحانات البكالوريا “محدودة”

هبة بريس

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل سوى 4500 حالة غش خلال دورة هذه السنة من امتاحانات البكالوريا، مؤكدا أنه “رقم محدود مقارنة بالعدد الإجمالي للمترشحين”.

وأشار بنموسى، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا”، إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى نسبة 1 في المائة من عدد المترشحين.

وأبرز أن الوزارة قامت، إعمالا لمبادئ تكافؤ الفرص والتقييم الموضوعي لمكتسبات التلاميذ، بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية، مضيفا أنها حرصت على تعبئة شركاء المنظومة التعليمية، وخاصة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بالنظر لدورهم الأساسي في توعية وتحسيس التلاميذ بخطورة الظاهرة وعواقبها القانونية على المترشحين، “مما مكن من محاصرة هذا السلوك المشين”.

وأشاد الوزير “بالانخراط القوي لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ في مواكبة أبنائهم في هذه المرحلة الهامة من مسارهم الدراسي”، وبمساهمة الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.