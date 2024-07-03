وزير النقل: نعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الى 80 مليون مسافر بحلول 2030

هبة بريس

أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن المغرب سيعمل على توسيع مجموعة من المطارات وتجديدها من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية والوصول إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2035 عوض 40 حاليا.

وأوضح عبد الجليل، خلال افتتاح أشغال الدورة ال28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، يومه الأربعاء، أن العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية يندرج في إطار استعداد المملكة للتنظيم المشترك لكأس العالم لسنة 2030.

وأضاف الوزير، أن المغرب سيعمل على تجديد هذه المطارات وتطوير تجهيزات الملاحة الجوية، وتعزيز الربط الجوي، لا سيما المنخفض التكلفة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الطيران المدني في إنجاح مثل هذه التظاهرات الدولية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستضاعف أسطولها من الطائرات أربع مرات، في أفق سنة 2037 بهدف تحويل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إلى قطب دولي بين قاري.