وزير النقل: نعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الى 80 مليون مسافر بحلول 2030

2024-07-03 / 16:39
0

هبة بريس

أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن المغرب سيعمل على توسيع مجموعة من المطارات وتجديدها من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية والوصول إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2035 عوض 40 حاليا.

وأوضح عبد الجليل، خلال افتتاح أشغال الدورة ال28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، يومه الأربعاء، أن العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية يندرج في إطار استعداد المملكة للتنظيم المشترك لكأس العالم لسنة 2030.

وأضاف الوزير، أن المغرب سيعمل على تجديد هذه المطارات وتطوير تجهيزات الملاحة الجوية، وتعزيز الربط الجوي، لا سيما المنخفض التكلفة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الطيران المدني في إنجاح مثل هذه التظاهرات الدولية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستضاعف أسطولها من الطائرات أربع مرات، في أفق سنة 2037 بهدف تحويل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إلى قطب دولي بين قاري.

2024-07-03 / 16:39
0

مقالات ذات صلة

الصيف ينعش كراء الشقق المفروشة بالمدن الساحلية عبر التطبيقات

2024-07-03 / 13:17

الشركة العملاقة “إيكسون” تفوز بصفقة التنقيب عن الغاز بسواحل…

2024-07-03 / 12:11

وزيرة اقتصاد ألمانيا تدعو شركات بلادها لاستقطاب الكفاءات المغربية

2024-07-03 / 11:28

الرباط.. لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تعقد اجتماعها…

2024-07-03 / 10:36

“البنك الأوروبي” يمنح قرضا بقيمة 150 مليون درهم لدعم…

2024-07-02 / 21:41

المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة “ESSO” يوقعان عقدي استكشاف

2024-07-02 / 19:25

حتى متم يونيو.. إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بلغ 82.286…

2024-07-02 / 17:24

قطاع السياحة يحقق عائدات قياسية و غير مسبوقة تجاوزت…

2024-07-02 / 15:55

المغرب يواصل إغراء الشركات العالمية و الاستثمارات الأجنبية تتجاوز…

2024-07-02 / 14:30

القروض الموجهة للسكن ترتفع و”المرابحة” العقارية تتجاوز 22 مليار…

2024-07-02 / 13:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى