وزارة الدفاع الأمريكية تعلن شروعها في تزويد المغرب بمعدات راجمة الصواريخ “هيمارس”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل المغرب تحديث ترسانته العسكرية من خلال تنويع و تفعيل شراكاته الاستراتيجية مع عديد الدول الكبرى و من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها مع المملكة علاقات تاريخية وطيدة سياسيا و عسكريا.
و مباشرة فور نهاية تمارين الأسد الإفريقي، التي تعتبرها أمريكا من بين أكبر و أهم مشاريعها العسكرية في العالم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن شروعها في تزويد المغرب بآخر إنتاجاتها من الصواريخ البعيدة المدى.
و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها و بتنسيق مع شركة “لوكهيد مارتن” تقرر الشروع في إنتاج و تزويد المملكة المغربية بصواريخ جد متطورة و تبلغ مستويات قصوى من نوع “أطاكمز” و هي الصواريخ التي تستعمل و تعتمد في راجمة الصواريخ الفتاكة “هيمارس”.
و بموجب الاتفاقية الموقعة، سيحصل الجيش المغربي على دفعات من صواريخ “أطاكمز” و راجمات الصواريخ “هيمارس” ، و هي المعدات التي تتوفر عليها دول قليلة فقط في العالم.
و تعتبر صواريخ “أطاكمز” الموجهة بتقنيات حديثة من بين الأكثر فتكا في العالم، و تعمل بنظام أرض أرض، ويتم توجيهها بالأساس عبر راجمات الصواريخ من بينها منظومة هيمارس التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على بيعها إلى المغرب.
7 تعليقات
نحن لنا دين متسامح ودين الحق وليس دين حروب الطائرات والسوارخ أكيد لابد ان تكون هناك حماية الوطن ولا داعي للتفسير؟؟؟
اظن المستفيدين الوحيد من هذه الشركة هي امريكا وهي من لديها اكبر مصلحة.
اعتقد أننا لا حاجة إلى هذه الأسلحة الفتاكة هذه الأموال الباهضة الشعب المغربي أولى بها وانتم تعلمون الوضعية التي يعيشها المواطن حاليا وخاصة في ارتفاع اليومي في الأسعار المهولة.
عوض ان نستمر في إصلاح التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشي للمواطنين نقوموا في تضيع الأموال في آليات عسكرية والمستفيد من هذا هي أمريكا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يبقى السؤال مطروح للنقاش الهادف إلى الحقيقة في شراء الأسلحة وفي تزويد المغرب بالأسلحة الثقيلة من أمريكا إذا لماذا كل هذا ؟؟؟؟؟
يبقى السؤال مطروح للنقاش الهادف إلى الحقيقة في شراء الأسلحة وفي تزويد المغرب بالأسلحة الثقيلة من أمريكا إذا لماذا كل هذا ؟؟؟؟؟
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولطفك بعبادك وابعد عنا الحروب واملئ قلوبنا بالتسامح.