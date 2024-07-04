صندوق الإيداع و التدبير يوقع شراكة مع نظيره الفرنسي للاسثتمار في الحوض المتوسطي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جرى، بحر هذا الأسبوع بباريس، التوقيع على اتفاقية شراكة و تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين.

هاته الاتفاقية، تم توقيعها من قبل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، إريك لومبارد، و ذلك بحضور سميرة سيطايل سفيرة الرباط بباريس.

و تروم الاتفاقية وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2029 على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة “البنوك والمالية والتأمين.

هذه الاتفاقية ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون والتبادل حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين، لا سيما في مجال التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.

وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان المغربي و الفرنسي على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما.

و يتعلق الأمر أيضا بالتطوير المشترك لأشغال “منتدى صناديق الإيداع” والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي.