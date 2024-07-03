صناعة: أهم ما جاء في استقصاء الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب
هبة بريس /. الرباط
في ما يلي أهم ما جاء في الاستقصاء الشهري للظرفية الاقتصادية في القطاع الصناعي لبنك المغرب برسم شهر ماي 2024:
• تحسن النشاط مقارنة بشهر أبريل.
• ارتفاع الإنتاج في كافة فروع النشاط بمعدل استغلال إمكانات الإنتاج بنسبة 78 في المائة.
• ارتفاع المبيعات سواء على مستوى السوق المحلية أو الأجنبية.
• ارتفاع الطلبيات في جميع الفروع إلا في الصناعة الغذائية.
• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في كافة فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد.
قطاع الصناعات الغذائية:
• ارتفاع الإنتاج بتسجيل معدل استغلال إمكانات الإنتاج قدره 70 في المائة.
• ارتفاع المبيعات، أساسا على صعيد السوق المحلية، وتراجع المبيعات نحو الخارج.
• تراجع الطلبيات بتسجيل دفاتر طلبيات أدنى من العادي.
• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات.
قطاع النسيج والجلد:
• ارتفاع الإنتاج في كافة فروع النشاط باستثناء صناعة الملابس والفراء مع معدل استغلال إمكانات الإنتاج مستقر عند 79 في المائة.
• ارتفاع المبيعات في صناعة الجلد والأحذية، وركودها في صناعة النسيج، وتراجعها في صناعة الملابس والفراء.
• ارتفاع المبيعات في السوق المحلية، وتراجعها في السوق الأجنبية.
• ارتفاع الطلبيات في كافة الفروع باستثناء صناعة النسيج، مع دفتر طلبيات أقل من العادي.
• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات الصناعية انخفاضا في الإنتاج وركودا في المبيعات.
قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء:
• نمو الإنتاج بتسجيل معدل استغلال إمكانات الإنتاج نسبته 76 في المائة.
• ارتفاع المبيعات سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.
• ارتفاع الطلبيات، مع دفاتر طلبيات أعلى من العادي.
• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات.
قطاع الميكانيك والتعدين:
• نمو الإنتاج مع معدل استغلال إمكانات الإنتاج نسبته 88 في المائة.
• ارتفاع المبيعات سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.
• ارتفاع الطلبيات بدفاتر طلبيات أقل من العادي.
• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاع الإنتاج والمبيعات.
قطاع الكهرباء والإلكترونيك:
• نمو الإنتاج مع معدل استغلال إمكانات الإنتاج قدره 85 في المائة. • ارتفاع المبيعات في السوق المحلية، وانخفاضها في السوق الأجنبية. • ارتفاع الطلبيات بدفاتر طلبيات أعلى من العادي.• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات.