صناعة: أهم ما جاء في استقصاء الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب

هبة بريس /. الرباط

في ما يلي أهم ما جاء في الاستقصاء الشهري للظرفية الاقتصادية في القطاع الصناعي لبنك المغرب برسم شهر ماي 2024:

• تحسن النشاط مقارنة بشهر أبريل.

• ارتفاع الإنتاج في كافة فروع النشاط بمعدل استغلال إمكانات الإنتاج بنسبة 78 في المائة.

• ارتفاع المبيعات سواء على مستوى السوق المحلية أو الأجنبية.

• ارتفاع الطلبيات في جميع الفروع إلا في الصناعة الغذائية.

• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في كافة فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد.

قطاع الصناعات الغذائية:

• ارتفاع الإنتاج بتسجيل معدل استغلال إمكانات الإنتاج قدره 70 في المائة.

• ارتفاع المبيعات، أساسا على صعيد السوق المحلية، وتراجع المبيعات نحو الخارج.

• تراجع الطلبيات بتسجيل دفاتر طلبيات أدنى من العادي.

• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات.

قطاع النسيج والجلد:

• ارتفاع الإنتاج في كافة فروع النشاط باستثناء صناعة الملابس والفراء مع معدل استغلال إمكانات الإنتاج مستقر عند 79 في المائة.

• ارتفاع المبيعات في صناعة الجلد والأحذية، وركودها في صناعة النسيج، وتراجعها في صناعة الملابس والفراء.

• ارتفاع المبيعات في السوق المحلية، وتراجعها في السوق الأجنبية.

• ارتفاع الطلبيات في كافة الفروع باستثناء صناعة النسيج، مع دفتر طلبيات أقل من العادي.

• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات الصناعية انخفاضا في الإنتاج وركودا في المبيعات.

قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء:

• نمو الإنتاج بتسجيل معدل استغلال إمكانات الإنتاج نسبته 76 في المائة.

• ارتفاع المبيعات سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.

• ارتفاع الطلبيات، مع دفاتر طلبيات أعلى من العادي.

• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات.

قطاع الميكانيك والتعدين:

• نمو الإنتاج مع معدل استغلال إمكانات الإنتاج نسبته 88 في المائة.

• ارتفاع المبيعات سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.

• ارتفاع الطلبيات بدفاتر طلبيات أقل من العادي.

• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاع الإنتاج والمبيعات.

قطاع الكهرباء والإلكترونيك:

• نمو الإنتاج مع معدل استغلال إمكانات الإنتاج قدره 85 في المائة. • ارتفاع المبيعات في السوق المحلية، وانخفاضها في السوق الأجنبية. • ارتفاع الطلبيات بدفاتر طلبيات أعلى من العادي.• خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات.