الشركة العملاقة “إيكسون” تفوز بصفقة التنقيب عن الغاز بسواحل أسفي و الصويرة و أكادير

2024-07-03 / 12:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في ظل المؤشرات الأولية الإيجابية التي برزت بسواحل أسفي و الصويرة و أكادير و سيدي إفني، قررت شركة عملاقة متخصصة في التتقيب عن الغاز دخول السوق المغربية عبر حيازة رخصة تنقيب بالسواحل السالفة الذكر.

و في هذا الصدد، وقعت شركة “إيكسون موبيل” العالمية من خلال فرعها “إيسو إكسبلورايشن انترناشيونال” على عقدين سيتم بموجبهما التنقيب على الغاز الطبيعي في سواحل أكادير و الصويرة و أسفي و كذلك سيدي افني.

هاته الاتفاقية تم توقيعها بالرباط بين تشارلز دايفيد توتفيت المدير العام لشركة “إيسو إكسبلورايشن انترناشيونال”، و كذلك أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

و من خلال مضامين الاتفاقيتين، تعهدت الشركة المعروفة عالميا بالتنقيب على الغاز و المعادن، بتسخير كافة إمكانياتها البشرية و التقنية و اللوجيستيكية بالحقول الساحلية التي ستشهد عمليات تنقيب واسعة النطاق في ظل المعطيات و المؤشرات الإيجابية بها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن شركة “إيكسون موبيل” تدبر حقول نفط و غاز بحوالي عشرين بلدا في العالم، و تعتبر من بين أكبر الشركات المدرجة في البورصة في مجال تخصصها.

2024-07-03 / 12:11
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