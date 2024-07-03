وزيرة اقتصاد ألمانيا تدعو شركات بلادها لاستقطاب الكفاءات المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار برنامج استقطاب اليد العاملة الأجنبية ، دعت وزيرة ألمانية شركات بلادها لاستقطاب العمال المغاربة باعتبارهم ذوو تكوين عال و يتمتعون بتجربة و سمعة طيبتين، و كفاءة متميزة و حس مهني رفيع.

و في هذا الصدد، دعت سيفنيا شولز الوزيرة الفيدرالية الألمانية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والتنمية الشركات التي تستوطن جهات ألمانيا بضرورة البحث عن اليد العاملة الأجنبية التي من شأنها أن تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الألماني.

و شددت الوزيرة الألمانية على أن عددا من الدول توفر تكوينات عليا لمواطنيها الذين يرغبون في العمل خارج بلدانهم، و بالتالي على شركات ألمانيا استغلال الوضع و التعاقد مع تلك الكفاءات.

و أوضحت سيفنيا شولز بأن من بين تلك الدول نجد المملكة المغربية ، مؤكدة أن هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا يمتلك خبراء مدربين تدريبا جيدا في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولا تستوعبهم سوق العمل المحلية.

و دعت كذلك الوزيرة الألمانية شركات بلادها لبذل المزيد من الجهود من أجل تسريع استقطاب وتوظيف العمالة الماهرة من الخارج، مشيرة إلى أن الدولة يمكن أن تمهد لذلك من خلال إنشاء بنيات للوساطة، لكنها لا تستطيع تمويل كل شيء مركزيا.