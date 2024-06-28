“الأحرار” ينوه بالحصيلة المرحلية للحكومة وبانسجام الأغلبية

هبة بريس

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمبادرة رئيس الحكومة عرض ومناقشة الحصيلة المرحلية المشرفة لعمل الحكومة، أمام غرفتي البرلمان، وهو ما شكل لحظة دستورية وسياسية متميزة في حياة التجربة الحكومية والبرلمانية الحالية، ويعزز من أدوار مؤسسة رئاسة الحكومة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك القناعة الراسخة لحزب “الأحرار” الذي يرأس الحكومة بقيمة التعاقد السياسي الذي يربط السلطة التنفيذية بالتشريعية.

ونوه المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماعه، بالمنجزات الهامة التي حققتها الحكومة خلال سنتين ونصف من العمل الجاد والمسؤول، على الرغم من الظرفية الصعبة، من خلال إنجازات تاريخية وغير مسبوقة على مختلف المستويات، لاسيما ورش الدولة الاجتماعية، وهو ما يكسب اليوم الحكومة شرعية الإنجاز بعد أن حظيت بشرعية الاقتراع.

كما نوه أعضاء المكتب السياسي بالمقاربة التواصلية التي أعقبت تقديم الحصيلة المرحلية من طرف وزراء الحكومة والفريقين البرلمانيين للحزب والأغلبية، الذين عَرَّفُوا بالحصيلة الحكومية بطريقة فعالة ومتميزة ومبتكرة في مختلف الوسائط الإعلامية والندوات واللقاءات التواصلية، وهو ما يستدعي استمرار السياسة التواصلية بنفس الدينامية والفعالية، المبنية على التواصل المستمر والقرب من المواطنين.

هذا وثمن المكتب السياسي انعقاد اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء الأربعاء، منوها بالانسجام والتكامل والتنسيق الذي يطبع عمل الأغلبية الحكومية والبرلمانية، وهو الانسجام الذي عزز من النجاعة والوضوح في المشهد السياسي الوطني، وأَثَّر بشكل إيجابي على الحصيلة المرحلية المشرفة للحكومة، وساهم في تسريع إنجاز مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت ببلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جميع المستويات.