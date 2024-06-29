“سلم على محمد السادس”.. أخنوش يكشف عمق رسالة شفوية وجهتها له طفلة من طاطا

هبة بريس

كشف عزيز أخنوش، عمق رسالة شفوية بلغته إياها طفلة من مدينة طاطا خلال زيارة الأخيرة للمدينة، منتصف الأسبوع الجاري، رفقة وفد وزاري هام.

أخنوش وهو يتحدث زوال اليوم السبت، في لقاء حزبي من مدينة طنجة، قال إن طفلة خاطبته بالقول: “سلم على محمد السادس”.

وعلق على هذه الرسالة الشفوية مشيرا إلى عمقها، وقال: “… هذا يؤكد أن شبابنا وأطفالنا يعلمون جيدا أن جلالة الملك هو المهندس الأول للتحول الذي تشهدها بلادنا في جميع المجالات”، بحسب تعبيره.