وزارة القصور تأسف لترويج صور كاذبة إثر وفاة الأميرة للالة لطيفة

أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات، بلاغا، تنبه فيه مستخدمي ومروجي صورة الأميرة الراحلة للا لطيفة، إلى أنها صور غير حقيقية وكاذبة.

في ما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“على إثر الإعلان عن وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، تغمدها الله بواسع رحمته، تمت ملاحظة الاستعمال المؤسف وغير المناسب، في وسائل التواصل الاجتماعي (Réseaux sociaux) لصور غير حقيقية وكاذبة، نسبت لسمو الأميرة الراحلة.

لذا، ندعو جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة، ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة”