خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الملك محمد السادس في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للملك محمد السادس، في وفاة والدته .

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة المغربية الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية عزاء ومواساة للملك محمد السادس،

وقال ولي العهد السعودي: «تلقيت نبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».