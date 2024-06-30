خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الملك محمد السادس في وفاة والدته
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للملك محمد السادس، في وفاة والدته .
وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة المغربية الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية عزاء ومواساة للملك محمد السادس،
وقال ولي العهد السعودي: «تلقيت نبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
6 تعليقات
مواقف نبيلة من طرف خادم الحرمين وولي العهد تجاه المملكة المغربية بتعزية الملك محمد السادس في وفاة والدته جزاهم الله خيرا.
هكذا اخواننا الأشقاء العرب يكونون معنا في السراء والضراء ونحن ايضاً دائما معهم في كل المواقف والظروف فألف شكر لكل من قامّ بتعزية ملكنا الحبيب وشعبه.
رحم الله الفقيدة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار فالف شكر لإخواننا الأفاضل ولجميع المسلمين والمسلمات الذين بعثوا برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كل نفس ذائقة الموت اللهم تجاوز عن سيئاتها واجعلها من المقبولين عندك الجنة الفردوس الأعلى.
ألف شكر وتحية وتقدير لكل من قام بإرسال برقية تعزية من اجل مواساة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر وفاة والدته اللهم ارحمها وأسكنها فسيح جناتك مع الشهداء والصديقين والصالحين اللهم آمين 🤲
ألف شكر وتحية وتقدير لكل من قام بإرسال برقية تعزية من اجل مواساة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر وفاة والدته اللهم ارحمها وأسكنها فسيح جناتك مع الشهداء والصديقين والصالحين اللهم آمين 🤲