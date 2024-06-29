أوزين أحرضان الإبن البكر للزعيم المحجوبي أحرضان في ذمة الله

هبة بريس

توفي يومه السبت، أوزين أحرضان الإبن البكر للزعيم المحجوبي أحرضان.

وأكد مصدر مطلع، أن الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان احرضان قد قدم استقالته رسميا من حزب الحركة الشعبية سنة 2016، وهو الحزب الذي أسسه والده المحجوبي أحرضان.