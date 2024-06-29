أخنوش يدعو المهندسين التجمعيين إلى التشبث بـ “أغراس أغراس”

2024-06-29 / 16:12
0

هبة بريس

دعا عزيز أخنوش، وهو يتحدث في لقاء حزبي بعد زوال اليوم السبت من مدينة طنجة، (دعا) المهندسين المغاربة إلى الانخراط في الانتخابات المقبلة، وتدشين مسارهم السياسي من التدبير المحلي.

أخنوش الذي حضر المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين، المنظمة بطنجة تحت شعار “المهندس المغربي في صلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”، خاطب مهندسي حزبه بالقول: “…أشكركم على كل ما تقدمونه من مساعدة للجماعات الترابية في سبيل تنميتها لتشق الطريق الصحيح، وأيضا لمشاركتكم في الانتخابات”.

وشدد ذات المتحدث على أن المهندس المغربي له مكانته في المجتمع، وحزب التجمع الوطني للأحرار ساهم في منحه مكانة مهمة، مضيفا: “إذا بدأتم فقط كمستشارين جماعيين وساعدتم الناس المحيطين بكم ووجهتموهم للطريق الصحيح، فإن بلادنا كلها ستربح”.

وجدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تأكيده على ضرورة أن يلتزم المهندسون بالانخراط في العمل السياسي والمشاركة في انتخابات 2026، مضيفا: “يمكن التعويل علينا كما نعول عليكم، وشعارنا دائما هو المعقول وأغراس أغراس”.

2024-06-29 / 16:12
0

مقالات ذات صلة

وفاة والدة الملك محمد السادس الأميرة لالة لطيفة

2024-06-29 / 17:16

أوزين أحرضان الإبن البكر للزعيم المحجوبي أحرضان في ذمة…

2024-06-29 / 16:36

“سلم على محمد السادس”.. أخنوش يكشف عمق رسالة شفوية…

2024-06-29 / 15:20

الطالبي العلمي: حكومة أخنوش جعلت “الدولة الاجتماعية والتحول الاجتماعي”…

2024-06-29 / 14:36

مهندسو التجمع: الحصيلة الحكومية رسمت ملامح المغرب الذي يطمح…

2024-06-29 / 14:12

النساء الاتحاديات: التكليف الملكي للمجلس العلمي الأعلى “ضمانة واستباق…

2024-06-29 / 10:57

“البام” يزكي محمد بوعرورو للترشح لرئاسة مجلس جهة الشرق

2024-06-29 / 10:16

المجلس الجماعي لراس تبودة..استقالات بمبررات

2024-06-28 / 21:48

ألمانيا تتابع عن كثب المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول…

2024-06-28 / 21:19

“التعاون الثنائي” يقود عبد اللطيف حموشي الى فرنسا

2024-06-28 / 20:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى