الطالبي العلمي: حكومة أخنوش جعلت “الدولة الاجتماعية والتحول الاجتماعي” عنوان المرحلة

هبة بريس

شدد راشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار” وهو يتحدث في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت من طنجة، خلال انعقاد المناظرة الثانية لهيئة المهندسين التجمعيين، تحت شعار “المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”، (شدد) على أن الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش جعلت عنوان المرحلة هو “الدولة الاجتماعية والتحول الاجتماعي”، مؤكدا أن أخنوش حدد الأولويات وطريقة تنفيذ المشاريع بوضوح.

العلمي أكد أن الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وهو ينادي بالدولة الاجتماعية، وكل الحكومات المتتالية، كانت تأتي بعنوان وشعار، لكن ظلت كلها محصورة في الشعارات.

وأوضح أن حزب التجمع الوطني للأحرار شارك في عدة حكومات سابقة، لكن ما يميز حكومة عزيز أخنوش هو التوجه الواضح نحو الدولة الاجتماعية من خلال العديد من الأوراش وطريقة التدبير.

ولفت ذات المتحدث أن المهندس يلعب دورا محوريا في الإنجازات التي حققتها الحكومة، موضحا أن العمل الحكومي مبني على أسس عقلانية وموضوعية بدون عواطف، ويستجيب للتحول المجتمعي، مؤكدا أن حضور المهندس ضروري لتحقيق الأهداف، حيث يتطلب ذلك قواعد وضوابط محددة.

واعتبر الطالبي العلمي أن السياسي، شأنه شأن المهندس، يعمل وفق ضوابط محددة، وإذا اختل أي ضابط منها قد تسقط الطائرة أو تغرق الباخرة أو يكون المنتج مشوها في الصناعة، لافتا إلى أن المهندسين لديهم قناعة بدعمهم للتحول الاجتماعي ومساهمتهم بخبرتهم في مختلف المجالات.