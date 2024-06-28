نايلة التازي: “مهرجان الصويرة أثبت أن الثقافة ليست مجرد ترف بل قوة حقيقية للتنمية”

هبة بريس من الصويرة

افتتحت عشية يوم أمس فعاليات النسخة الخامسة و العشرين لمهرجان كناوة العالمي بالصويرة، و هو الحدث الذي حضره ثلة من الشخصيات يتقدمهم أندري أزولاي مستشار الملك و خوسي لويس زاباثيرو رئيس حكومة إسبانيا الأسبق و محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل.

و على هامش حفل الافنتاح، أكدت نايلة التازي مديرة و منتجة مهرجان كناوة أن المهرجان أصبح حدثا تاريخيا يشهد على استثنائية وتنوع الثقافة المغربية في المشهد الفني العالمي، ومدرسة حقيقية لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الثقافات.

وسجلت أن هذه التظاهرة الثقافية نجحت في إبراز فن وثقافة كناوة، وجذب مشاهير الفنانين والجمهور من جميع أنحاء العالم، مما يجعل الموسيقى لغة عالمية، لافتة إلى أن تسجيل الثقافة الكناوية تراثا عالميا لاماديا لدى اليونسكو يعتبر اعترافا دوليا بقيمتها الفنية والثقافية في بلد أصبحت فيه الصناعة الثقافية والإبداعية رافعة للنمو الاقتصادي تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما اعتبرت أن التزام المغرب بالحفاظ على التراث الثقافي المغربي وإشعاعه على الصعيد الدولي يجسد العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لتعزيز الهوية المغربية والانفتاح على مختلف الثقافات، مضيفة أن مهرجان الصويرة أثبت أن الثقافة ليست مجرد ترف، بل هي قوة حقيقية ورافعة أساسية للتنمية.