بنسعيد: “مهرجان كناوة حول الصويرة من مدينة سياحية إلى مدينة ثقافية عالمية”

هبة بريس من الصويرة

افتتحت عشية يوم أمس فعاليات النسخة الخامسة و العشرين لمهرجان كناوة العالمي بالصويرة، و هو الحدث الذي حضره ثلة من الشخصيات يتقدمهم أندري أزولاي مستشار الملك و خوسي لويس زاباثيرو رئيس حكومة إسبانيا الأسبق و محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل.

و على هامش حفل الافتتاح، صرح محمد المهدي بنسعيد أن مهرجان كناوة بالصويرة، الذي يكتسب شهرة متزايدة باستمرار، أعطى دينامية إيجابية لهذه المدينة التي يعود تاريخها إلى ألف عام، وحولها من مدينة سياحية إلى مدينة ثقافية بامتياز تشجع التنوع والحوار بين الثقافات.

وبعدما سلط الضوء على أهمية هذا الحدث الفني الوطني والدولي الكبير، أكد الوزير على أهمية الاستثمار في الثقافة كرافعة للتنمية والسلام، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بقوة بدعم مهرجان الصويرة كناوة، إلى جانب المهرجانات الأخرى التي تثري المشهد الفني والثقافي الوطني.