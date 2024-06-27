ابتسام تسكت لـ”هبة بريس”: أنا من فنانات الصف الأول.. وأعمالي تلقى صدى كبير

هبة بريس – فن

وصفت الفنانة ابتسام تسكت، نفسها، من فنانات الصف الأول بالمغرب.

وقالت تسكت في حوار مع هبة بريس “أعمالي تلقى صدى كبير، وتتبث أنني أحقق نجاحا مهما يجعلني ضمن فنانات الصف الأول بالمغرب.”

تسكت، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في الدورة ال19 لمهرجان موازين رفقة شقيقها، مضيفة بالقول: كنحس بفخر بتواجد أخي معايا فمنصة سلا ضمن مهرجان موازين الذي عاد بقوة”

ووعدت تسكت جمهورها بأعمال فنية جديدة، تتنوع بين الغناء، والتمثيل من خلال تقديم أغاني وديو آخر رفقة شقيقها والمشاركة أعمال تلفزية جديدة.