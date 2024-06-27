المغاربة من أكثر الشعوب تداولا ل “الكاش” عالميا و اختبارات لاعتماد الدرهم الإلكتروني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقارير مثيرة تلك التي نشرت مؤخرا بخصوص تداول النقد “كاش” في عدد من الدول من بينها المغرب، حيث تبوأ المغاربة المراكز المتقدمة ضمن الشعوب الأكثر تداولا ل”الكاش” في العالم.

الأمر ذاته، أكده عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب و الذي اعتبر تداول العملات نقدا منتشر بشكل كبير في بلادنا، مضيفا بأننا من الدول الأكثر تداولا ل”الكاش” على المستوى العالمي.

و شدد والي بنك المغرب على أن فترة العيد شهدت إقبالا قياسيا على العملات النقدية و هو ما دفع المؤسسات البنكية لاستنفار كافة جهودها للاستجابة لحاجيات المغاربة.

و أوضح ذات المتحدث بأن التعاملات النقدية “كاش” في بلادنا تجاوزت أكثر من 430 مليارا درهم، و هو ما يمثل نحو 30% من الناتج الخام، و هي نسبة من بين الأعلى في العالم.

و لتقليص استعمال “الكاش”، لجأ المغرب لاختبار الدرهم الإلكتروني، حيث أكد الجواهري بأن المغرب يبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات.

وأضاف الجواهري: “درسنا أولا الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن، و قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها”.

و شدد الجواهري على أن الأصعب هو القادم، حيث يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية في حال اعتماد الدرهم الإلكتروني رسميا.