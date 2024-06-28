إيقاف مشاركة مدربين بسبب التأخر في النزول لأرض الملعب في كوبا أميركا

2024-06-28 / 22:38
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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” في بيان الجمعة إيقاف ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، وريكاردو جاريكا، مدرب تشيلي، مباراة واحدة لكل منهما بعد نزول متأخر للفريقين لأرض الملعب خلال بطولة كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

وتأخرت الأرجنتين حاملة اللقب في النزول لأرض الملعب في الشوط الثاني من مباراتها الافتتاحية في البطولة أمام كندا الأسبوع الماضي وقال المدرب جيسي مارش إنه يجب تغريم فريق سكالوني.

وتأخر جاريكا في الدفع بلاعب في بداية الشوط الثاني أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية إنه تم إيقاف المدربين لمباراة واحدة لكل منهما “بعد فشل فريقيهما في الالتزام بالمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والتي تتعلق بالتأخر في النزول إلى أرض الملعب في بداية المباراة أو عند استئناف اللعب”.

ولن يتمكن المدربان من الجلوس على مقاعد البدلاء عندما يكمل الفريقان دور المجموعات، السبت.

وإضافة إلى ذلك، تم تغريم الاتحادين الأرجنتيني والتشيلي لكرة القدم 15 ألف دولار لكل منهما.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى بست نقاط وتأهلت بالفعل إلى دور الثمانية. وستواجه بيرو، السبت، بينما ستلعب تشيلي، التي تملك نقطة واحدة فقط، مع كندا وصيفة المجموعة.

2024-06-28 / 22:38
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