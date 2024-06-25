شركة “فيفو إينرجي” تتكلف بتسويق الغاز المكتشف بالمغرب في السوق المحلية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ييدو أن الحلم بات يقترب ليكون حقيقة بخصوص الغاز المكتشف بالمغرب، حيث سبق و أكدت عديد الشركات العملاقة التي فازت بحقوق التنقيب عن الغاز في بلادنا عن توصلها لبشرى سارة و معطيات إيجابية تفيد بوجود كميات هائلة من الغاز في عدد من حقول اليحث في مناطق متفرقة في المغرب.

و في هذا الصدد، كانت شركة “شاريوت” البريطانية سباقة لإعلان اكتشاف الغاز في حقل ليكسوس، بل و تم الشروع في استخراجه و تحويله لغاز قابل للتسويق و هو ما شجع شركات أخرى على دخول السوق المغربية و البحث عن شراكات لتسويق الغاز المغربي.

و علاقة بذات الموضوع، سبق و وقعت شركة “شاريوت” اتفاقية مع شركة” فيفو اينيرجي” تروم التعاون بين الشركتين العملاقتين بخصوص تسويق الغاز المكتشف بالمغرب في السوق المحلية.

و حسب معطيات خاصة، فستتكلف شركة “فيفو اينرجي” بتسويق الغاز الذي اكتشفته “شاريوت” في حقل أنشوا الواقع صمن ترخيص ليكسوس البري، و هو الحقل الذي يتوفر على احتياطات هامة جدا من الغاز.

و سيغطي الغاز المغربي الذي سيتم تسويقه في السوق المحلية من طرف “فيفو إينرجي” نسبة مهمة من حاجيات القطاع الصناعي في المغرب، خاصة أن الإنتاج المحلي في هذا الحقل يتوقع أن يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا.