إجراءات تقنية للشركة المشرفة تؤخر الربط البحري بين صحراء المغرب و الجزر الإسبانية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تترقب السلطات المغربية و الإسبانية معا استئناف و إعادة الربط البحري بين الصحراء المغربية من خلال ميناء طرفاية و الجزر الإسبانية الواقعة في الأرخبيل الأطلسي بعد سنوات من توقف الرحلات البحرية بينهما.

و كانت الحكومة المغربية و نظيرتها الإسبانية قد عقدتا سلسلة من الاجتماعات في الأشهر الماضية و تم الاتفاق بين كلا الجانبين على إعادة الربط البحري بين طرفاية و الجزر الإسبانية.

و حصلت بموجب اتفاقيات موقعة، شركة “نيوبورتي هاميلتون” على صفقة إعادة الربط البحري بين صحراء المغرب و جزر إسبانيا، و تعهدت الشركة ببذل أقصى الجهود ليكون الخط البحري قيد الخدمة في الأسابيع المقبلة.

و أخرت بعض المشاكل التقنية للشركة استئناف الرحلات البحرية بين طرفاية و جزر إسبانيا، و هو ما دفع الشركة لاستنفار و تجنيد كافة إمكانياتها لفتح الخط البحري خلال هذا العام.

موازاة مع ذلك، يتوقع أن يزور رئيس حكومة جزر الكناري المغرب و بالضبط جهة العيون الساقية الحمراء و سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين المغاربة، و من بين نقاط جدول أعمال الزيارة إعادة الربط البحري بين صحراء المغرب و جزر إسبانيا.

هذا و من شأن الربط البحري بين المغرب و جزر إسبانيا أن يساهم بشكل كبير في تسهيل حركة الأشخاص و البضائع، خاصة باعتبار المغرب الوجهة الأولى لساكنة الجزر الإسبانية.