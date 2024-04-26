وضع كيس لصاق “السليسيون” بفمها.. شاب يُعرِّض فتاة للعنف بالشارع العام بسطات

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شابا يشتبه فيه باعتراض سبيل شابة على مستوى زنقة رابعة العدوية بحي الفرح غرب مدينة سطات، بعد أن حاول سرقة حقيبتها اليدوية بالعنف في واضحة النهار، لولا تدخل بعض المواطنين الغيورين الذين حاصروه وربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية.

وفي تفاصيل الواقعة كما سردتها مصادرنا، فإن شابة كانت في طريقها لقضاء مآربها، قبل أن يفاجئها شاب قيل أنه اعترض سبيلها وحاول سرقة حقيبتها بالعنف بعد أن عمد إلى استعمال مادة مخدرة (لصاق السيليسيون) بفمها لإحباط مقاومتها، مما جعل المعنية بالأمر تطلق صرخات استغاثة كانت كافية لجلب الأنظار، حينها وجدت نفسها مخاطة ببعض المواطنين الغيورين الذين قاموا بمحاصرة المشتبه فيه وقطع الطريق أمامه وربط الاتصال بعناصر الشرطة القضائية الذين انتقلوا إلى عين المكان لتوقيفه واخضاعه للتحقيق حول ظروف وملابسات الواقعة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تبين من خلال المعلومات الأولية أن المشتبه فيه ينحدر من إحدى الأحياء بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت مصادرنا، أنه من المرجح أن تتم الاستعانة ببعض كاميرات المراقبة إن وجدت بمكان الحادث لإحاطة الموضوع من كافة جوانبه لتعزيز مجريات التحقيق.