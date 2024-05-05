حجز 27 كيلوغرام من الكوكايين على متن حاوية بطنجة المتوسط

2024-05-05 / 23:03
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن عناصر الجمارك والأمن حجزوا كمية مهمة من المخدرات الصلبة “الكوكايين” على متن حاوية قادمة من أمريكا اللاتينية ومتوجهة إلى أحد الموانئ الإسبانية.

وحسب المصادر دائما فإن حجز هذه الكمية المهمة من الكوكايين تم بإخبار وتنسيق من مكتب التحقيقات الفدرالي “إف.بي.أي” الذي وفر المعلومة إلى الأجهزة المغربية التي سارعت إلى تحديد الحاوية وإخضاع ما بداخلها للبحث الدقيق ليتبين في نهاية المطاف أنها تحتوي على مخدر الكوكايين.

وتدخل هذه العملية النوعية التي قامت بها الأجهزة المغربية في إطار محاربة محاربة مافيا المخدرات سواء في الداخل أو الخارج، وإلتزام المغرب في التصدي للجريمة العابرة للحدود والقارات إعتمادا على موارد بشرية ذات خبرة عالية سواء في الجمارك أو الأمن.

وفتحت الشرطة القضائية بحثا معمقا في الملف بعد إستكمال عملية الوزن والتحقق من ماهية هذه السموم ودائما بتنسيق مع النيابة العامة المختصة قصد تحديد إرتباطات مفترضة مع هذه الشبكة الإجرامية.

2024-05-05 / 23:03
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