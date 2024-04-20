بسبب “القفطان المغربي”.. الفنانة المصرية إلهام شاهين تغضب المغاربة

2024-04-20 / 12:16
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هبة بريس – فن

أثارت الفنانة المصرية، سخط واستياء المغاربة، بسبب “القفطان المغربي”.

الفنانة المصرية، اختارت ارتداء القفطان المغربي، خلال حضورها حفل تكريمها في لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن فعاليات مهرجان هوليوود للسينما العربية.

وخاطبت إحدى الحاضرات، الهام شاهين قائلة: “إلهام شو هالقفطان المغربي الحلو بيجنن”، لترد عليه الفنانة المصرية بالقول “هذا لباس عربي”.

رد الممثلة المصرية، أغضب النشطاء المغاربة الذين علقوا بالقول; “كنا واحلين مع الجيران زادونا حتى المصريين”

2024-04-20 / 12:16
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تعليق واحد

  1. قالها واحد السيد
    اي حاجة شفتوها تقولوا ديالكوم.
    معارك هامشية

    المعارك يجب ان تكون حول العلم والتعليم الصحة الخدمات الاجتماعية .

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